Así fueron las últimas 24 horas de vida de Juan Felipe Rincón y las visitas que hubo

Las circunstancias que rodearon las últimas horas de vida de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía Nacional, general William Rincón, han generado una mezcla de conmoción y controversia en Colombia.

El joven de 21 años murió en un confuso incidente en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, el 23 de noviembre .

Su muerte ocurrida en medio de una disputa que dejó a otras dos personas heridas, sigue siendo objeto de investigación mientras surgen nuevos detalles sobre sus últimos movimientos.

En el desarrollo de las audiencias, Sergio Felipe Rico Rueda, escolta y testigo principal del caso, ofreció un detallado relato sobre las últimas 24 horas de Rincón. Según Rico, el joven pasó tiempo con su familia el día anterior al suceso.

“El 23 de diciembre, Juan Felipe me pidió que lo llevara a casa de su tía Marcela y luego al conjunto residencial ‘Ágora’, en Suba . Allí recogí a su primo Santiago y los trasladé a Multiplex. Después de eso, me dijo que no necesitaba más mis servicios por ese día”, narró Rico durante su declaración.

La mañana del día de su muerte, Rincón contactó nuevamente a su escolta. Según Rico, lo citó en el barrio Santa Isabel alrededor de las 6:30 a.m., acompañado por una joven de aproximadamente 20 años, con cabello claro y ojos claros.

El escolta aseguró que ambos estaban en la vía pública y no portaban objetos sospechosos ni mostraban señales de consumo de alcohol o sustancias.

La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva para Sergio Rico Rueda, argumentando que el arma que causó la muerte del joven provino de su dotación oficial.

Sin embargo, la defensa asegura que el disparo no fue responsabilidad del escolta , sino que ocurrió en medio de un forcejeo.

Cámaras de seguridad captaron el momento del incidente, donde se observa a varias personas en una confrontación física , junto con la aparición de un hombre armado vestido de civil. Aunque estas imágenes han sido clave en la investigación, aún no se ha esclarecido quién fue el autor del disparo fatal.

Otro aspecto que complica el caso es la revelación de supuestas interacciones inapropiadas entre Juan Felipe Rincón y menores de edad.

La madre de la niña más joven, Katherine Sotelo, denunció estas conversaciones en una entrevista con Caracol Noticias. “Descubrí los mensajes porque noté a mi hija nerviosa. Le quité el celular y leí las barbaridades que Juan Felipe le decía”, afirmó.

Entre las pruebas presentadas, se mencionan solicitudes de fotografías inapropiadas por parte del joven.

El asesinato de Juan Felipe Rincón no solo pone de relieve un trágico hecho de violencia, sino que también destapa una serie de acusaciones que mantienen a la opinión pública dividida.

