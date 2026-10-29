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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El tierno mensaje de un conductor del SITP en su primer día: “Es mi primera ruta”

El tierno mensaje de un conductor del SITP en su primer día: “Es mi primera ruta”

El aviso fue instalado junto a los torniquetes de acceso al transporte, donde los usuarios podían verlo al ingresar. La imagen generó comentarios y reacciones en redes sociales.

Autobús azul del SITP transitando por una vía de la ciudad, asociado a la historia viral del conductor en su primer día de trabajo
El tierno mensaje de un conductor del SITP que conmovió a los pasajeros en su primer día de labores
Foto: imagen tomada de la Secretaría de Movilidad
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

En redes sociales se volvió viral el mensaje de un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, quien pidió paciencia y orientación a los pasajeros durante su primer día al frente de una ruta.

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En la publicación se observa que el trabajador instaló una nota escrita en un pedazo de cartón junto a los torniquetes del vehículo, en un lugar visible para las personas que ingresaban al bus.

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El aviso tenía una razón particular, el conductor apenas comenzaba a familiarizarse con el recorrido y reconoció que podía necesitar ayuda para encontrar el camino correcto.

¿Qué decía el cartel del conductor del SITP?

El letrero contenía un mensaje dirigido a los pasajeros, en el que el trabajador les pidió colaboración en caso de desorientarse durante el trayecto. “Si me siento perdido, oriéntame, es mi primera ruta”, decía la nota.

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Además, el conductor acompañó su petición con una frase que invitaba a la comprensión y la solidaridad entre los usuarios del transporte público: “Les agradezco. A todos nos conviene llegar temprano a casa”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al mensaje del conductor?

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La publicación generó comentarios positivos de internautas que destacaron la sinceridad del trabajador y su disposición para reconocer que estaba aprendiendo. Algunos usuarios también compartieron experiencias similares con conductores que comenzaban a recorrer una ruta.

“Me pasó alguna vez a las 4 de la mañana, era la primera ruta del día y del conductor. La gente le iba diciendo por dónde era la ruta y llegamos a tiempo”, comentó una usuario.

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Otros internautas expresaron su apoyo con mensajes como: “Con mucho gusto, para eso estamos”; “Qué honesto y valiente. Le va a ir bien, señor”, y “Les toca muy duro, ojalá le dure el trabajo y las ganas. Bendiciones”.

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Por su parte, una internauta agradeció la honestidad del conductor y aseguró que, si llegara a encontrarlo en la ruta que utiliza habitualmente, estaría dispuesta a ayudarlo en lo que necesitara.

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Aunque el mensaje llamó la atención en redes sociales, no se ha precisado cuál era la ruta que tenía asignada el conductor ni se conocen detalles adicionales sobre cómo transcurrió su primera jornada, por lo cuál, los internautas se encuentran atentos, esto para saber si va haber más desarrolló a lo ocurrido con el conductor de SITP.

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