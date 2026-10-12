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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Joven despertó tras ser declarada muerta ocho horas antes; estaba en su ataúd

VIDEO: Joven despertó tras ser declarada muerta ocho horas antes; estaba en su ataúd

La familia creyó que la adolecente había fallecido y la colocó en un ataúd. Sin embargo, horas después, despertó en medio de una situación que causó sorpresa entre sus seres queridos.

Joven en camiseta roja sentada dentro de un ataúd siendo abrazada por sus familiares tras despertar durante su velorio.
Familiares auxilian a joven que despertó dentro de su ataúd ocho horas después de haber sido declarada muerta.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

En la aldea El Jocote, ubicada en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala, un insólito caso generó conmoción entre los habitantes y llamó la atención en las redes sociales.

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Yuleidy Ixcotoyac había sido considerada fallecida, pero mientras sus familiares y allegados la velaban, comenzó a presentar movimientos dentro del féretro. El hecho habría ocurrido el 10 de octubre de 2026 y quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en distintas plataformas digitales.

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¿Qué le había ocurrido a Yuleidy Ixcotoyac?

Según los primeros reportes, Yuleidy presentó un malestar durante la madrugada y perdió el conocimiento mientras era trasladada a un centro asistencial.

En una entrevista con TV Sac, el padre de la joven relató cómo se enteró de la situación. “Me acerqué, parqueé mi carro y me acerqué a ella y vi la situación de ella, que ya simplemente había dejado de existir; ella falleció en el camino”, manifestó.

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De acuerdo con su relato, al considerar que su hija había fallecido, decidió conseguir un ataúd y pidió ayuda a sus familiares para organizar las honras fúnebres.

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Sin embargo, varias horas después, quienes se encontraban en el lugar notaron movimientos en el interior del féretro. Según los reportes difundidos, habían transcurrido aproximadamente ocho horas desde que la joven fue considerada fallecida.

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En el video que circula en redes sociales se observa a Yuleidy Ixcotoyac moviendo el cuerpo, abriendo los ojos e intentando incorporarse progresivamente hasta quedar sentada dentro del ataúd. Las imágenes causaron sorpresa entre quienes presenciaron la escena y entre los usuarios que posteriormente conocieron el caso.

¿Cómo reaccionaron las personas al ver a Yuleidy Ixcotoyac moverse?

La situación provocó diversas reacciones entre los asistentes a las honras fúnebres. Según las imágenes difundidas, algunas personas expresaron alegría al verla reaccionar, mientras que otras se acercaron al féretro para auxiliarla.

El padre de Yuleidy interpretó lo sucedido desde una perspectiva religiosa y expresó su agradecimiento al ver que su hija presentaba signos de movimiento. “Cuando voy viendo, mi hija la estaban sacando de la caja donde la traían”, relató durante la entrevista.

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Por su parte, Yuleidy también habló con TV Sac sobre lo ocurrido. La joven explicó que había experimentado un dolor en el pecho antes de desmayarse. Además, agradeció a sus familiares y a las personas que le enviaron mensajes tras conocerse el caso.

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¿Se han pronunciado las autoridades de Guatemala?

El caso ha generado interrogantes en redes sociales sobre las circunstancias en las que la joven fue considerada fallecida y lo que ocurrió posteriormente durante las honras fúnebres.

Hasta el momento al que corresponde la información disponible, no se cuenta con una explicación médica oficial que permita establecer con certeza qué sucedió antes de que Yuleidy presentara movimientos dentro del féretro.

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Por esta razón, resulta importante conocer los informes del personal de salud y los pronunciamientos de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del caso, determinar cuál era la condición médica de la joven y establecer cómo se produjo la valoración inicial.

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