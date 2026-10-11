Matrimonio solo duró horas; novia fue infiel en el baño y pidió una indemnización

Lo que había comenzado como una celebración de felicidad terminó en una acalorada discusión, luego de que la novia hiciera una serie de exigencias económicas tras un presunto episodio de infidelidad.

Una celebración matrimonial en el municipio de Gomesende, en la provincia de Ourense, España, terminó en un altercado pocas horas después de que la pareja contrajera matrimonio. El evento se llevó a cabo en el complejo rural A Casa da Tulla, un establecimiento gastronómico y hotelero ubicado en un edificio histórico de la zona.

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La celebración transcurría con normalidad hasta que surgió un conflicto entre los recién casados. Según la información conocida, la novia, le exigió a su esposo el pago en efectivo de 40.000 euros.



La mujer habría argumentado que esa suma hacía parte de un supuesto acuerdo económico establecido antes de la boda. La exigencia desencadenó una fuerte discusión en el salón donde se realizaba el banquete.

Tensión por presuntas acusaciones de infidelidad en el matrimonio

A la controversia económica se sumaron reproches relacionados con un presunto episodio de infidelidad. La discusión, que inicialmente involucraba a los recién casados, se extendió rápidamente a sus familiares e invitados.

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Los enfrentamientos verbales aumentaron de intensidad hasta convertirse en una pelea colectiva dentro del establecimiento. Durante el altercado, algunos asistentes se habrían lanzado platos y copas, lo que generó momentos de tensión y ocasionó daños en la vajilla y en las instalaciones del lugar.

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Intervención de la Guardia Civil y ruptura de la pareja

Ante la gravedad de la situación, los responsables del complejo rural solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Varias patrullas de la Guardia Civil española acudieron al establecimiento para controlar el enfrentamiento y restablecer el orden.

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Aunque la intervención permitió poner fin a la pelea, la relación entre los recién casados terminó pocas horas después de la ceremonia. La pareja decidió separarse tras el altercado que empañó la celebración.

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Reacciones en redes sociales y posibles acciones legales

El caso generó repercusiones en distintos portales informativos y redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron con sorpresa ante el desenlace de la boda.

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Por otra parte, los daños materiales ocasionados durante el enfrentamiento podrían dar lugar a reclamaciones o actuaciones legales. Sin embargo, es necesario confirmar si se presentaron denuncias formales y si las autoridades iniciaron algún procedimiento relacionado con lo ocurrido.