La oscura verdad detrás del video viral del bebé con bigote; especialistas aclaran

Un video viral de un bebé con bigote a pocos minutos de nacer ha despertado curiosidad y generado debate en redes sociales. Las imágenes del recién nacido, cuyo rostro parece tener vello facial oscuro y definido, se han convertido en tema de conversación.

Mientras algunas personas se preguntan si un recién nacido puede presentar estas características, otras ponen en duda la autenticidad de las imágenes.

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¿Un recién nacido puede tener bigote?

Para comprender lo que se observa en el video, es importante conocer qué es el lanugo en los recién nacidos.



Se trata de un vello muy fino y suave que puede cubrir parte del cuerpo del bebé durante la gestación. Su presencia es normal en el desarrollo fetal y suele desaparecer antes del nacimiento o durante las primeras semanas de vida.



Algunos bebés nacen con rastros de este vello en zonas como la espalda, los hombros, las orejas y el rostro. Sin embargo, el lanugo suele ser fino y poco pigmentado, por lo que no debe confundirse automáticamente con un bigote oscuro y definido.

🔵Un video de un recién nacido con vello facial se ha vuelto viral, generando diversas reacciones en redes sociales, mientras que algunos afirman que el video es real, otros aseguran que es hecho con IA. Los especialistas aclaran que esta condición puede deberse al lanugo, un vello fino que generalmente desaparece por sí solo. — Ecuador Informado (@ecuainformado) October 23, 2026

Sí, el video del bebé con bigote está hecho con Inteligencia Artificial

El video no es real porque utiliza un filtro de Inteligencia Artificial (IA) avanzado que mapea el rostro del recién nacido en tiempo real para superponerle vello facial con características adultas.

En realidad, se tomó el video auténtico de un nacimiento y se alteró digitalmente con aplicaciones de entretenimiento para volverlo hiperviral y ganar millones de reproducciones.

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Errores digitales: Las fallas visuales que delatan el uso de IA

El video del supuesto bebé con bigote es falso debido a fallos técnicos que los filtros de Inteligencia Artificial (IA) no pueden ocultar.

La señal más clara ocurre cuando el recién nacido gesticula o se mueve: en ese instante, el vello facial sufre pequeños parpadeos o desajustes digitales, revelando que el algoritmo pierde por milisegundos el rastreo del rostro.

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Además, el bigote presenta una iluminación y textura totalmente planas, manteniendo la misma intensidad de sombra sin importar cómo incida la luz real de la sala del hospital, lo que confirma que es una capa artificial superpuesta sobre el metraje original.

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¿Por qué se vuelven virales este tipo de videos?

Los contenidos que muestran situaciones inesperadas suelen despertar preguntas y motivar a los usuarios a compartir sus reacciones.

El caso del bebé con bigote a pocos minutos de nacer reúne dos elementos que generan curiosidad: una escena relacionada con el nacimiento y una característica física que muchos consideran inusual.