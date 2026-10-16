Ana del Castillo reveló las primeras imágenes de su bebé; detalle no pasó desapercibido

Ana del Castillo sorprendió a sus seguidores el pasado 15 de octubre al compartir por primera vez imágenes en 3D de su bebé. La cantante aprovechó una ecografía para mostrar el rostro del pequeño y revelar que espera un niño, en una escena que acompañó con un comentario espontáneo.

Desde que anunció su embarazo, la artista ha compartido detalles de esta etapa con sus seguidores. Además de hablar sobre su decisión de convertirse en madre soltera, también había revelado el nombre que eligió para su hijo, Noah, aunque hasta ahora no conocía públicamente su género.

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¿Cómo reveló Ana del Castillo el género de su bebé?

En el video publicado en sus redes sociales, la famosa apareció mientras le realizaban un ultrasonido. Durante el procedimiento, hizo un comentario que llamó la atención de los internautas por su tono jocoso: "Doc, ¿ese es el huevo? Un huevazo que tiene el hijo de mío”.



La grabación estuvo acompañada de las imágenes obtenidas durante el examen, en las que se alcanza a apreciar el rostro del bebé mediante una ecografía 3D. Así, la cantante compartió por primera vez una imagen de la carita de su hijo y confirmó que tendrá un niño.

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El pequeño llevará por nombre Noah, una elección que la artista ya había compartido antes de conocer públicamente el género de su bebé. Según la información suministrada, se inclinó por este nombre debido a su significado bíblico, relacionado con Noé.

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¿Cuándo anunció la cantante que estaba embarazada?

El pasado 1 de septiembre, la intérprete confirmó que esperaba a su primer hijo mediante una publicación en sus redes sociales. En las fotografías apareció acompañada de la estatua del fallecido Diomedes Díaz, conocido como el Cacique de La Junta.

Durante una entrevista en el programa La Red, de Caracol Televisión, la famosa habló sobre su decisión de convertirse en madre soltera. En esa conversación aseguró que no estaba dispuesta a recibir “migajas”, una postura que, según contó, influyó en su determinación de afrontar esta etapa sin pareja.

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También manifestó que su hijo no llevará los apellidos de su padre, cuya identidad no se conoce oficialmente. Entre las versiones que circulan aparece el nombre de Roland Valbuena Jr., quien fue pareja y mánager de la cantante, aunque no existe una confirmación sobre su posible paternidad.

¿Cómo ha vivido su embarazo la artista?

Antes de anunciar la noticia, la famosa había hablado de una “tormenta” de emociones que atravesaba. Sus declaraciones despertaron inquietud entre sus seguidores y su amiga, la empresaria Andrea Valdiri, quien publicó un video en el que contó que no lograba comunicarse con ella por teléfono.

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En la grabación, la barranquillera llegó al lugar donde se encontraba su amiga y la encontró afectada. Al recibirla, la cantante le dijo: “No me siento bien, amiga”, mientras La Valdiri le repetía: “Te amo”. La empresaria compartió este momento en sus redes sociales.

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Durante los últimos meses, la intérprete también ha mostrado parte de sus rutinas de ejercicio. En una de esas publicaciones apareció entrenando y acompañó las imágenes con la frase “Pa las que están ÑAPRE”, dejando ver algunas de sus actividades mientras atraviesa el embarazo.

Hasta el momento, no se conoce con exactitud cuántos meses de gestación tiene. Mientras algunos internautas calculan que estaría cerca de los tres meses y medio, otras versiones apuntan a que podría encontrarse entre los cuatro y cinco meses, aunque ninguna de esas estimaciones está confirmada.