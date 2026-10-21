¿Gemelos o mellizos? Estas son las diferencias que los distinguen desde el embarazo

Nacer durante el mismo parto y presentar rasgos físicos semejantes no significa que dos hermanos sean genéticamente idénticos. Aunque los términos "gemelos" y "mellizos" suelen utilizarse indistintamente, existen diferencias biológicas que permiten distinguirlos.

De acuerdo con información divulgada por el canal AnatomiaSecreta, conocer el origen de cada tipo de embarazo múltiple permite comprender las diferencias en su formación, genética y desarrollo.

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¿Cuáles son las principales diferencias entre gemelos y mellizos?

La distinción fundamental entre ambos radica en la forma en que se produce la fecundación. Los gemelos idénticos, también conocidos como monocigóticos, se forman cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y, posteriormente, el embrión se divide en dos, dando origen a dos bebés.

En cambio, los mellizos, o dicigóticos, se originan cuando dos óvulos diferentes son fecundados por dos espermatozoides durante un mismo ciclo menstrual. Por lo tanto, cada bebé se desarrolla a partir de un óvulo fecundado independiente. La genética constituye otra diferencia importante. Los gemelos monocigóticos comparten casi todo su ADN, lo que explica muchas de sus semejanzas físicas, aunque pueden presentar diferencias debido a factores genéticos y ambientales.

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Por su parte, los mellizos comparten, en promedio, alrededor del 50 % de sus variantes genéticas, una proporción similar a la de otros hermanos biológicos. Por esta razón, pueden tener rasgos físicos muy parecidos o presentar diferencias notables en su apariencia.

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¿Qué otras diferencias existen entre gemelos y mellizos?

El sexo de los bebés puede aportar pistas sobre el tipo de embarazo. Los gemelos idénticos suelen ser del mismo sexo, mientras que los mellizos pueden ser dos niños, dos niñas o un niño y una niña.

Sin embargo, que dos hermanos nacidos en el mismo parto sean del mismo sexo no significa necesariamente que sean gemelos idénticos, pues los mellizos también pueden compartir esta característica. Otro aspecto diferenciador es la placenta, un órgano fundamental durante el embarazo, ya que proporciona oxígeno y nutrientes a los fetos.

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En los embarazos de mellizos, cada bebé tiene su propia placenta y su propio saco amniótico, aunque las placentas pueden estar tan próximas que parecen formar una sola estructura. En el caso de los gemelos idénticos, pueden compartir una placenta o desarrollar placentas separadas, dependiendo del momento en que se divide el embrión. Por lo general, cada uno tiene su propio saco amniótico, aunque existen excepciones.

Finalmente, los antecedentes familiares pueden influir en la probabilidad de concebir mellizos, especialmente cuando existe una predisposición a liberar más de un óvulo durante un mismo ciclo menstrual. En cambio, la formación de gemelos idénticos suele producirse de manera espontánea y, en la mayoría de los casos, no se relaciona con una predisposición hereditaria clara.