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Habla joven que despertó en medio de su propio velorio: "Por qué estoy aquí"

Yuleidy, de 15 años, sorprendió a sus familiares al moverse dentro de su ataúd durante su velorio en Sacapulas, Guatemala.

Habla joven que despertó en medio de su propio velorio
Habla joven que despertó en medio de su propio velorio
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Yuleidy Ixcotoyac, una joven de 15 años, volvió a moverse cuando sus familiares y conocidos se encontraban reunidos para despedirla durante su velorio en la comunidad de El Jocote, en Sacapulas, Quiché, Guatemala.

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Según la información conocida sobre el caso, la adolescente había permanecido aproximadamente ocho horas dentro de su propio ataúd, después de que su familia creyera que había fallecido.

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El hecho generó sorpresa entre los asistentes, quienes notaron que la menor comenzaba a moverse dentro de la caja funeraria. Ante lo ocurrido, sus familiares reaccionaron de inmediato y la sacaron del ataúd para auxiliarla.

La historia fue conocida a través de reportes locales y de las declaraciones posteriores de la joven y su padre, Abraham Ixcotoyac, al medio TV Sac. El caso también despertó preguntas sobre las circunstancias que llevaron a la familia a organizar el velorio sin que un profesional de la salud hubiera certificado la muerte.

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¿Qué le pasó a Yuleidy Ixcotoyac antes de su velorio?

De acuerdo con la información suministrada, todo comenzó durante la madrugada del sábado, cuando Yuleidy sintió un fuerte dolor en el pecho y perdió el conocimiento. Ante la situación, su padre intentó trasladarla de urgencia a un hospital en su automóvil.

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Sin embargo, durante el recorrido, Abraham habría notado que su hija no respiraba y que, aparentemente, no tenía pulso. Al pensar que la adolescente había fallecido, decidió regresar a casa sin ingresar a un centro médico.

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Una vez en su hogar, la familia consiguió un ataúd y comenzó a organizar el funeral. De esta manera, la joven terminó dentro de la caja funeraria mientras sus seres queridos se preparaban para despedirla, sin que, según el relato disponible, un profesional de la salud hubiera confirmado su fallecimiento.

La situación cambió varias horas después, cuando quienes acompañaban el velorio advirtieron movimientos en el interior del ataúd. Al percatarse de que Yuleidy reaccionaba, sus familiares la auxiliaron y la sacaron de allí.

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La joven habló después de lo ocurrido

Tras el episodio, Yuleidy y su padre ofrecieron declaraciones al medio local TV Sac. Según la información compartida, la adolescente agradeció el apoyo de las personas que se preocuparon por ella después de conocerse lo sucedido.

Su familia, cuyo padre es pastor, interpretó el episodio desde sus creencias religiosas y lo describió como un milagro divino. Esta fue la manera en que sus seres queridos expresaron lo que significó para ellos encontrarla con vida después de haber creído que había muerto.

No obstante, es importante distinguir esa interpretación familiar de una explicación médica. Con los datos disponibles no es posible establecer con certeza qué provocó la pérdida de conocimiento ni por qué la joven comenzó a moverse horas después.

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