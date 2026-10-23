VIDEO: Niña de 3 años quedó colgando de una ventana en el piso 12 de un edificio

En la ciudad de Zhangping, en la provincia de Fujian, China, se registró una emergencia luego de que una niña de tres años quedara suspendida de la ventana de un apartamento ubicado en el piso 12 de un edificio residencial.

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre y quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo la menor quedó atrapada en la estructura metálica de protección de la ventana mientras se encontraba sola en la vivienda, en una situación que puso en riesgo su vida.

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¿Cómo rescataron a la niña en China?

Las imágenes captadas durante el incidente muestran a la menor suspendida a gran altura, intentando sostenerse con las manos y buscar apoyo con los pies para evitar caer al vacío.

De igual manera, se observa que su cabeza y sus brazos quedaron atrapados entre los barrotes de la reja de protección. Ante la gravedad de la situación, algunos vecinos del conjunto residencial y miembros del personal de seguridad intervinieron para ayudar a la niña mientras llegaban los equipos de emergencia.

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Desde la ventana del piso inferior, dos hombres se asomaron y utilizaron una butaca blanca para sostener a la menor y proporcionarle un punto de apoyo mientras esperaban la llegada de los bomberos.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, encontraron que la puerta del apartamento estaba cerrada con llave. Ante esta dificultad, utilizaron herramientas eléctricas para forzar la entrada y acceder al interior de la vivienda.

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Una vez dentro, los bomberos lograron llegar hasta la ventana y liberar a la niña sin que cayera desde el piso 12. Posteriormente, la menor fue trasladada a un centro hospitalario para una valoración preventiva. Según la información difundida sobre el caso, la pequeña no presentó lesiones, gracias a la intervención de los vecinos y a la rápida actuación de los equipos de emergencia.

Outside a window on the 12th floor, a group of people joined forces to hold up a child! A 3-year-old girl in Fujian had her head stuck in a protective screen, with her body hanging in mid-air. Security guards and property staff risked their lives to support her. Firefighters broke through the door urgently, and the child was safely rescued in the end. 12楼窗外，众人合力托起一个孩子！福建一名3岁女童头卡防护网、身体悬空，保安和物业人员冒险托举，消防员紧急破门，最终孩子平安获救。 — Nanchang China🇨🇳 (@Nanchang_China) October 19, 2026

¿Qué se sabe sobre las circunstancias del incidente en China?

Las primeras informaciones sobre el caso señalaron que la niña se habría quedado sola en el apartamento mientras su madre salía a realizar unas compras.

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Durante ese periodo, la menor habría intentado atravesar la reja de protección de la ventana, lo que provocó que su cabeza quedara atascada entre los barrotes metálicos, mientras el resto de su cuerpo permanecía suspendido en el exterior del edificio.

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La situación generó momentos de angustia entre quienes presenciaron la escena, debido al riesgo de que la niña cayera desde una altura considerable. La intervención de los vecinos fue fundamental para mantenerla sostenida hasta que los bomberos consiguieron acceder al apartamento y completar el rescate.

Tras finalizar el operativo, las autoridades hicieron un llamado a padres, madres y cuidadores para extremar las medidas de precaución con los niños pequeños. Entre las recomendaciones se encuentra evitar dejarlos solos en casa y revisar las condiciones de seguridad de las ventanas, balcones y rejas de protección de los apartamentos.

Este caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de contar con medidas de seguridad adecuadas en las viviendas, especialmente cuando hay menores de edad, para reducir el riesgo de accidentes domésticos que puedan poner en peligro su integridad.