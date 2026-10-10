Joven de 22 años murió a manos de su expareja, a quien ya había denunciado: VIDEO

Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, murió durante la noche del jueves 8 de octubre en Lambaré, Paraguay, tras recibir varios disparos en un ataque que las autoridades atribuyen presuntamente a su expareja sentimental, Aldo Alexis Duarte, de 26 años.

La joven ya había presentado una denuncia contra el hombre, según los reportes conocidos sobre el caso.

En las últimas horas se conoció una actualización importante: Duarte se presentó en la Comisaría 20.ª Central, hecho que fue confirmado por el comisario Ulises Portillo.

Puedes leer: Esta fue la última llamada de Blanca Pardo antes de morir: “¿Qué estás haciendo?”

Publicidad

El hombre es señalado como presunto responsable de lo ocurrido, mientras las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.



El hecho se registró aproximadamente a las 10:40 p. m. en la calle Ybyra Pyta, en su intersección con Diego García. De acuerdo con la información preliminar divulgada por la Policía, las cámaras de circuito cerrado habrían captado a un hombre que descendió de un automóvil Toyota Runx blanco y se acercó a la joven.



¿Cómo ocurrió el ataque contra Deisy Paola Giménez?

La reconstrucción preliminar de las autoridades señala que Deisy habría intentado escapar cuando el hombre se acercó. Sin embargo, presuntamente, el atacante disparó contra ella en varias ocasiones.

Según los primeros reportes, la joven recibió tres impactos de bala: uno en el brazo izquierdo y dos en la cabeza. Después del ataque, el hombre habría regresado al automóvil y abandonado el lugar.

Publicidad

Las imágenes de las cámaras de seguridad forman parte de los elementos mencionados en la investigación. Estos registros podrían contribuir a reconstruir los movimientos del señalado antes y después de lo ocurrido, junto con los demás elementos que recopilen las autoridades.

El caso generó conmoción por las circunstancias reportadas y por el antecedente de la denuncia que la joven había presentado contra su expareja.

Publicidad

Joven de 22 años murió a manos de su expareja

Uno de los datos más relevantes del caso es que Deisy Paola Giménez ya había acudido a las autoridades para denunciar a Aldo Alexis Duarte. Este antecedente ha puesto el foco sobre lo que ocurrió antes del ataque y las actuaciones que se adelantaron después de la denuncia.

No obstante, con la información disponible no es posible precisar qué medidas se adoptaron, cuáles fueron las respuestas institucionales ni qué detalles quedaron consignados en el expediente. Estos aspectos deben establecerse a partir de los registros oficiales.

La denuncia previa constituye un elemento importante para comprender el contexto del caso, aunque las circunstancias específicas deberán ser aclaradas dentro de la investigación.

Publicidad

Puedes leer: Las claves del crimen de la patinadora Luz Mery Tristán; armas, golpes y control



La investigación continúa en Paraguay

Las autoridades deberán avanzar en el esclarecimiento de los hechos, revisar los registros de las cámaras de seguridad y analizar los demás elementos relacionados con la muerte de Deisy Paola Giménez Segovia.

También será importante establecer, a partir de la documentación oficial, los antecedentes de la denuncia que la joven había presentado contra su expareja y las actuaciones que se realizaron antes del ataque.

Publicidad

Aunque Aldo Alexis Duarte fue señalado por la Policía y se presentó en una comisaría, su responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.