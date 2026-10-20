Muere modelo que fue relacionada sentimentalmente con Justin Bieber: tenía 34 años

La muerte de Sahara Ray, reconocida modelo y diseñadora australiana, generó conmoción entre sus seguidores en redes sociales. La joven falleció a los 34 años en Los Ángeles, noticia que despertó numerosas reacciones entre quienes seguían su trayectoria.

La familia confirmó la noticia y destacó las muestras de cariño recibidas desde diferentes partes del mundo. La diseñadora era hija del reconocido surfista Tony Ray y logró abrirse camino en la industria del modelaje, donde construyó una carrera con proyección internacional.

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Su nombre ganó notoriedad en 2016, cuando fue relacionada sentimentalmente con Justin Bieber tras ser fotografiados juntos durante unas vacaciones en Hawái, donde disfrutaron de las playas y una cascada. Aunque las imágenes despertaron rumores de romance, el cantante nunca confirmó una relación formal con la modelo.



¿Cuál fue la causa de la muerte de Sahara Ray?

Según información publicada por varios medios de comunicación, Sahara Ray ingresó de urgencia a un hospital el pasado viernes. Allí, el equipo médico implementó medidas de soporte vital avanzado para intentar salvarle la vida, luego de una presunta sobredosis.

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Pese a los esfuerzos médicos, el domingo por la tarde su familia tomó la difícil decisión de desconectarla del respirador artificial. Durante sus últimas horas, la modelo permaneció acompañada por sus seres queridos, mientras las autoridades continúan investigando las causas oficiales de su muerte.

Tras conocerse la noticia, su madre, Gretchen Bach, compartió un emotivo mensaje en el que recordó algunas de las cualidades que caracterizaban a su hija. La agente inmobiliaria expresó: "Sahara era una joven increíblemente apasionada y amable que amaba a su familia, la moda, a su hija Snow y el surf".

La modelo australiana Sahara Ray falleció a los 34 años; fue recordada por su cercanía con Justin Bieber y por haber sido madre pocos meses antes Imágenes tomadas de: Xposure editadas por La Kalle

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¿Cuál era el historial médico de Sahara Ray?

En mayo de 2024, la modelo reveló que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que afectó su movilidad después de un grave accidente en el que fue arrollada por un automóvil que circulaba a 128 km/h.

Durante su proceso de recuperación, ella compartió detalles sobre las consecuencias físicas que enfrentaba y describió la gravedad de su estado: "En este momento, estoy paralizada desde la parte superior de los muslos hasta los pies. No puedo caminar en absoluto", expresó.

Aunque las secuelas la llevaron a utilizar una silla de ruedas temporalmente, con el tiempo mostró avances en su recuperación física. Por otra parte, en diciembre de 2021, la diseñadora también contó públicamente que ingresó a un programa de rehabilitación de 30 días en Malibú para tratar problemas relacionados con las adicciones.

La modelo Sahara Ray falleció a los 34 años; la australiana, quien fue cercana a Justin Bieber, afrontó problemas de salud tras convertirse en madre Foto: Xposure

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¿Cómo fue la última etapa de Sahara Ray?

Uno de los detalles que más llamó la atención tras la muerte de la diseñadora es su reciente maternidad. En enero de este año nació su hija, Snow Ray Dow, una etapa importante en su vida que ahora cobra relevancia entre sus seguidores.

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En julio, la modelo publicó su último mensaje en Instagram junto a varias fotografías de la pequeña: "Todo mi corazón bebé Snow", escribió al compartir las imágenes.

Tras conocerse la noticia, su madre agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de amigos y seguidores de distintos países, destacando el cariño que rodeó a la diseñadora. También expresó que su familia siente el apoyo de quienes hicieron parte de su vida y de las comunidades que la acompañaron alrededor del mundo.

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