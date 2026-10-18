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Murió querida exreina de belleza a los 35 años; llevaba semanas pidiendo ayuda

La modelo y exparticipante de Miss Venezuela 2014, falleció a los 35 años. Su familia había solicitado ayuda económica para su tratamiento.

Stefany Merlin murió a los 35 años: la exconcursante de Miss Venezuela tenía cáncer de páncreas
Stefany Merlin, modelo y exparticipante de Miss Venezuela 2014, falleció a los 35 años tras enfrentar un cáncer de páncreas.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Stefany Merlin, modelo y exparticipante de Miss Venezuela 2014, falleció a los 35 años tras enfrentar un cáncer de páncreas. La noticia se conoció el sábado 17 de octubre y generó reacciones entre quienes seguían su trayectoria en los concursos de belleza venezolanos.

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Semanas antes de su muerte, la familia de la joven había recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda económica. Sus allegados buscaban reunir recursos para cubrir los gastos médicos relacionados con el tratamiento que necesitaba, luego de que su situación de salud representara una dificultad económica.

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El caso de Stefany había comenzado a circular públicamente a través de una campaña de recaudación que pretendía conseguir apoyo para su atención médica. La noticia de su fallecimiento llegó poco tiempo después de ese llamado, por lo que varias personas que conocían su situación estuvieron pendientes de la información.

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¿De qué murió Stefany Merlin, exparticipante de Miss Venezuela?

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Stefany Merlin había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en julio de 2026. Desde entonces, necesitaba atención especializada para enfrentar la enfermedad.

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Durante los meses siguientes, sus seres queridos buscaron alternativas para ayudarla a continuar con el tratamiento. Sin embargo, los gastos médicos se convirtieron en una preocupación para la familia, que finalmente decidió hacer pública su situación y pedir colaboración.

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El fallecimiento de la modelo fue anunciado el sábado 17 de octubre por Toni Hidalgo, reconocido por compartir información relacionada con los concursos de belleza. La noticia permitió conocer el desenlace de una situación de salud que sus allegados habían dado a conocer semanas atrás.

Aunque Stefany era conocida por su participación en el certamen venezolano, en los últimos meses la atención sobre su caso estuvo relacionada principalmente con el diagnóstico que recibió y la búsqueda de recursos para su tratamiento.

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¿Quién era Stefany Merlin?

Stefany Merlin era una modelo venezolana que participó en Miss Venezuela 2014, uno de los certámenes de belleza más conocidos del país.

Su paso por el concurso hizo que su nombre quedara vinculado al mundo de las reinas y las modelos.

Con el paso de los años, su nombre volvió a aparecer en las conversaciones relacionadas con los concursos de belleza tras conocerse su diagnóstico médico y la campaña de apoyo impulsada por sus familiares.

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En julio de 2026 recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas, según la información difundida por sus allegados. A partir de ese momento, su familia buscó alternativas para ayudarla a acceder al tratamiento y responder a los gastos que implicaba su atención.

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La noticia de su muerte se conoció el sábado 17 de octubre, cuando Toni Hidalgo compartió la información. Stefany tenía 35 años.

Por ahora, los datos conocidos sobre su caso se centran en el diagnóstico, la búsqueda de ayuda económica y la confirmación de su fallecimiento. Su historia volvió a poner su nombre en el foco de atención del mundo de los concursos de belleza venezolanos.

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