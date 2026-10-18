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¿Te captó una cámara? Consulta fotomultas Bogotá: Link oficial y paso a paso

Evita embargos. Accede aquí al link oficial de consulta de fotomultas en Bogotá por placa o cédula y descubre cómo impugnar cobros no notificados.

¿Cómo saber si tengo fotomultas? Consulta aquí con tu número de placa
Accede únicamente a los enlaces oficiales del SIMIT o de la Secretaría de Movilidad
/FOTO: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Con el incremento de cámaras de detección electrónica en los principales corredores viales, la consulta fotomultas Bogotá se ha convertido en un trámite obligatorio para evitar cobros coactivos o bloqueos en el sistema bancario.

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Afortunadamente, revisar tu estado de cuenta es un proceso 100% gratuito que puedes realizar en línea en menos de cinco minutos.

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Link oficial para consultar fotomultas en Bogotá por placa o cédula

Existen dos canales digitales obligatorios y unificados para verificar las infracciones en la capital. El primer recurso nacional es la plataforma del SIMIT, operada por la Federación Colombiana de Municipios, cuyo enlace oficial directo es SIMIT Federación de Municipios.

El segundo canal especializado a nivel distrital es el portal de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, al cual puedes acceder mediante la aplicación web Mi Movilidad a un Clic o programando asistencia a través de la Ventanilla Única de Servicios.

Para realizar la validación de manera correcta, debes seguir estos pasos específicos:

  • Ingresa al portal digital oficial de tu elección (SIMIT o Mi Movilidad a un Clic).
  • Selecciona el tipo de búsqueda: consulta por placa si deseas conocer el historial del vehículo, o consulta por cédula si requieres verificar las infracciones asociadas a tu licencia de conducción.
  • Digita los caracteres de la placa de forma continua, sin espacios ni guiones (ejemplo: ABC123D).
  • Resuelve el filtro de seguridad (Captcha) y haz clic en el botón de consultar.

El sistema desplegará de inmediato un listado detallado con la fecha, la hora exacta, el código de la infracción y el estado actual del comparendo.

Es fundamental que revises si el registro aparece en estado de "comparendo" (proceso de validación) o de "resolución" (sanción en firme con orden de cobro).

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Un aspecto crucial que todo propietario en Bogotá debe conocer es el derecho al debido proceso de notificación. De acuerdo con la normativa vial colombiana, la Secretaría de Movilidad tiene la obligación contractual de enviar la notificación física a la dirección residencial que tengas registrada y actualizada en el RUNT dentro de los 13 días hábiles posteriores a la validación de la foto.

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Puedes leer: Estas son las tres cámaras de fotomultas que más comparendos imponen en 2026 en Bogotá

Si descubres una fotomulta en el sistema que tiene meses de antigüedad y de la cual nunca recibiste una carta física o correo certificado, tienes una herramienta legal poderosa.

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Puedes radicar de inmediato una solicitud de revocatoria o una impugnación virtual, argumentando la violación al debido proceso por falta de notificación oportuna. Realizar esta verificación periódica te protegerá de cobros de intereses moratorios injustificados y mantendrá tu historial de conducción completamente limpio.

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