Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUERE SACERDOTE EN MISA
TEMBLORES EN COLOMBIA
CASO AYELÉN SOFÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Ni Santa Marta ni Cartagena: el destino que muchos visitarán a fin de año por mitad de precio

Ni Santa Marta ni Cartagena: el destino que muchos visitarán a fin de año por mitad de precio

¿Buscando viajes baratos en Colombia? Descubre el destino que supera a Santa Marta y Cartagena en precio y paisajes para este fin de año.

Destinos baratos en Colombia para fin de año: Olvídate del Caribe
Destinos baratos en Colombia para fin de año: Olvídate del Caribe
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Cada año, la misma historia se repite para miles de viajeros. Al planear las vacaciones de diciembre y enero, las primeras opciones en la lista suelen ser el Caribe.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Sin embargo, los precios exorbitantes en hoteles, la saturación de las playas y las trampas para turistas hacen que la experiencia pierda su encanto. Si quieres cuidar tu bolsillo sin sacrificar magia, ni Santa Marta ni Cartagena son tu mejor opción actual.

Publicidad

Últimas noticias

¿Cómo saber si tengo fotomultas? Consulta aquí con tu número de placa
Información de servicio

¿Te captó una cámara? Consulta fotomultas Bogotá: Link oficial y paso a paso

Pareja joven preocupada analizando planos de construcción dentro de una vivienda, representando los riesgos legales de construir en la casa de los suegros en Colombia.
Información de servicio

Construir en la terraza o casa de tus suegros: ¿Realmente te corresponde algo?

Existe un rincón que se perfila como el destino que muchos visitarán a fin de año y más barato. Nos referimos al corazón verde de nuestro país: el Eje Cafetero, con su epicentro de encanto en Salento, Quindío.

Puedes leer: Este es el mirador poco conocido que supera a La Calera; gratis y cerca a Bogotá

¿Por qué es la mejor alternativa al Caribe este fin de año?

La respuesta corta es el presupuesto. Mientras que un hospedaje estándar en la costa norte puede duplicar su tarifa en temporada alta, los viajes baratos en Colombia tienen su capital en la zona andina.

El turismo en el Eje Cafetero ofrece una infraestructura hotelera diversa que se adapta a todo tipo de presupuestos, desde hostales con encanto bohemio hasta fincas cafeteras tradicionales a precios notablemente inferiores que un hotel frente al mar.

Además, la gastronomía local no te cobrará "tarifas sorpresa". Podrás disfrutar de un auténtico almuerzo campesino, una trucha en salsa de ajo o un café de especialidad de exportación por una fracción de lo que te costaría una cena promedio en la Ciudad Amurallada.

Los pueblos tradicionales del Eje Cafetero combinan arquitectura colonial, cultura y precios mucho más accesibles que los destinos del Caribe para este fin de año.
Los pueblos tradicionales del Eje Cafetero combinan arquitectura colonial, cultura y precios mucho más accesibles que los destinos del Caribe para este fin de año.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Paisajes que superan cualquier expectativa

Si buscas dónde viajar a fin de año para desconectarte del caos urbano, cambiar el esmog por el aire puro es el mejor plan.

Publicidad

Salento es la entrada directa al majestuoso Valle de Cocora, hogar de las palmas de cera más altas del mundo. Las caminatas entre la niebla matutina, el avistamiento de aves exóticas y el verde infinito de sus montañas ofrecen un espectáculo visual que ninguna playa del Caribe puede igualar.

A diferencia del turismo masivo de playa, aquí la experiencia es activa y enriquecedora. Puedes recorrer senderos ecológicos, aprender el proceso del café desde la semilla hasta la taza en fincas locales y caminar entre calles llenas de fachadas de colores coloniales y artesanías auténticas.

Publicidad

Puedes leer: Cuatro piscinas naturales más impresionantes de Colombia que debes visitar

Logística y accesibilidad económica

Llegar al corazón del café es sumamente sencillo y económico. Cuenta con la ventaja de estar conectado por tres aeropuertos principales (Armenia, Pereira y Manizales), lo que incrementa las frecuencias aéreas y mantiene los pasajes estables a través de aerolíneas de bajo costo.

Si prefieres la aventura por tierra, las principales carreteras del país conectan de forma directa y segura con la región.

En conclusión, si buscas destinos baratos en Colombia que garanticen cultura, descanso y un alivio real para tus finanzas, la zona cafetera te espera. Es hora de dejar atrás los tumultos costeros y descubrir por qué el interior de Colombia se está robando las miradas de los viajeros inteligentes para esta temporada de vacaciones.

Relacionados

Turismo

Vacaciones