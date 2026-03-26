Exreina colombiana confirma compromiso y comparte fotos; así fue la pedida de mano

La exreina colombiana Daniela Vega volvió a captar la atención en redes sociales luego de confirmar su compromiso de matrimonio con una serie de fotografías publicadas durante un viaje en Europa. La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el escenario elegido y el mensaje que acompañó el anuncio.

El compromiso se conoció a través de redes sociales, donde la exreina compartió imágenes del momento en el que recibió el anillo. La propuesta ocurrió en el Santuario de Fátima, en Portugal, un lugar significativo dentro del viaje que realizaba junto a su pareja.

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Según relató en su publicación, su pareja decidió hacer una parada especial en ese destino para llevar a cabo la propuesta. En su mensaje explicó que el momento pudo darse en otras ciudades pero eligió ese lugar por su significado.



La modelo escribió en su post de instagram: "Pudo ser París o en Roma, pero eligió hacer una parada más en este viaje, solo para llegar hasta aquí y hacerlo en un lugar inolvidable y milagroso" . Lo que convirtió la escena en un recuerdo especial. Las fotografías muestran a la prometida posando con su anillo de compromiso, confirmando así el paso en su relación.

¿Quién es Daniela Vega?

Daniela Margarita Vega Mendoza es una modelo, periodista y presentadora nacida en San Juan del Cesar, La Guajira. Su nombre tomó relevancia a nivel nacional tras representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza en 2012. Desde entonces, construyó una carrera en medios de comunicación y entretenimiento.

Además de su participación en certámenes de belleza, también se formó en Comunicación Social y Periodismo, lo que le permitió incursionar en televisión y proyectos relacionados con el mundo del espectáculo.

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Junto a las imágenes, Vega compartió un mensaje en el que habló sobre su proceso personal y la importancia de la relación que construyó. En el texto expresó que buscaba un vínculo estable y que encontró una relación que superó sus expectativas.

Es él. El hombre que me honra todos los días como mujer y como mamá. Que nos entrega amor del puro a mi y a mi hija, con hechos, con presencia, con verdad. Él, que nunca me dejó espacio para la duda… porque respondió, con acciones, cada pregunta que alguna vez tuve sobre el amor. Con él, entendí que el amor no se dice tanto, sino que se siente. Se siente en la calma, en la certeza y en la forma en que todo encuentra su lugar. Es hogar. De los que no se buscan, pero que cuando llegan, lo hacen con contundencia, y sabes que ahí es. (...) Por eso hoy, solo puedo decir gracias a Diosito, porque al final entendí que no era que el amor no existiera o no fuera para mí, era que el mío aún no había llegado. Te amo. escribió en su post

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En su publicación, incluyó menciones sobre aspectos de su vida personal y su visión sobre las relaciones. Tras difundirse las imágenes, usuarios en redes sociales reaccionaron al anuncio y comentaron sobre el lugar elegido para la propuesta y el contenido compartido. Entre los mensajes se leen: “Ufff, qué belleza de mensaje, mi Dani, te mereces este amor bonito, felicidades en esta nueva etapa”, “Omg, felicitaciones Dani, lo mejor para los dos” y “Qué hermoso verte feliz”.

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