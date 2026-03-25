VIDEO: Yailin La Más Viral es detenida en Santo Domingo, ¿por qué se la llevaron presa?

La velocidad y el brillo constante que rodean la vida de Jorgina Guillermo Díaz, mundialmente conocida como Yailin La Más Viral, se toparon con un muro de realidad este martes 24 de marzo de 2026.

Mientras la artista se desplazaba por las calles de Santo Domingo, lo que parecía ser un trayecto cotidiano en su llamativo Lamborghini verde se transformó rápidamente en el foco de todas las cámaras, pero no por un nuevo video musical, sino por un operativo policial preventivo que la dejó bajo custodia.

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El movimiento en el sector popular de la capital dominicana se vio interrumpido cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron el lujoso vehículo registrado a nombre de la intérprete urbana.



Durante esta labor de inspección rutinaria, los uniformados se llevaron una sorpresa al descubrir que la "viralidad" de la cantante venía acompañada de elementos bastante pesados: dos artefactos de fuego que se encontraban en el interior del auto.

Según el reporte oficial proporcionado por las autoridades, se trata de una Glock 19 y una Zoraki, las cuales estaban equipadas con sus respectivos cargadores y municiones.

El giro de los acontecimientos se complicó aún más cuando, al momento de la verificación, la cantante no pudo presentar la documentación legal necesaria que la autorizara a portar estos elementos.

Este detalle fue el detonante para que la situación pasara de una simple revisión a una detención inmediata.

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El vocero de la institución, Diego Pesquera, confirmó a través de medios digitales que, hasta el momento, la procedencia de dichos objetos sigue bajo una lupa de investigación, ya que no se ha podido comprobar su estatus legal.

Yailin no se encontraba sola durante este episodio. Las autoridades informaron que otras dos personas la acompañaban en el momento en que el Lamborghini fue detenido, aunque sus identidades se han mantenido bajo reserva por parte de los investigadores.

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Este trío fue trasladado para ser puesto a disposición del Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de Santo Domingo Este, donde se decidirá el rumbo legal que tomará la artista en las próximas horas.

Este no es un terreno desconocido para la joven estrella, pues las fuentes indican que este incidente marca la tercera ocasión en la que se enfrenta a una situación de detención policial.

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Aunque su equipo de trabajo y defensa legal aún no ha emitido un comunicado oficial para dar su versión de los hechos, el caso ya ha generado un estruendo en las redes sociales, sumándose a la larga lista de controversias que parecen seguir los pasos de la cantante tanto como sus éxitos musicales.

Mientras la investigación avanza para determinar si se presentarán cargos formales, el Lamborghini verde permanece como testigo silencioso de un martes que cambió el estudio de grabación por las oficinas judiciales.