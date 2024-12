Yailin expone mensajes de Anuel y pruebas de que la extraña: “Llorón narcisista”

El reguetonero puertorriqueño Anuel AA está en el centro de la polémica luego de que su expareja, la cantante dominicana Yailin La Más Viral, lo acusara de no contribuir con la manutención de su hija, Cattleya.

Las contundentes declaraciones de Yailin, compartidas a través de Instagram, han generado un revuelo en redes sociales y encendido el debate entre sus seguidores.

En una serie de historias de Instagram, Yailin arremetió contra el intérprete de 'Razones' por presumir su vida lujosa mientras, según ella, descuida su rol como padre. “Mucha cadena y mucha vaina, ¿y la manutención de tu hija para cuándo? Qué vergüenza”, escribió la artista, sin filtros, en uno de sus mensajes.

Pero Yailin no se detuvo ahí. Publicó otros dos mensajes en los que cuestionó la imagen pública del reguetonero.

“Mucha película, mucha cadena. El más gánster en las redes y no mantiene a su hija. Eso no es de gánster”, escribió. A demás, advirtió que podría revelar información comprometedora : “No me hagas publicar lo que sabes, que yo estoy loca. Vamos, te espero”.

Conversaciones entre Anuel y Yailin privadas salen a la luz

El drama escaló cuando Yailin compartió capturas de una conversación por WhatsApp que tuvo con Anuel , en la que el reguetonero admitió sus sentimientos hacia ella.

En los mensajes, Anuel confesó que a pesar de estar c on otra persona, aún la extraña y la quiere. “No puedo hacerme el fuerte y decirte que no te quiero, no puedo mentirte y decirte que no te amo”, escribió.

Anuel también reconoció la importancia de Yailin y su hija en su vida:

“Lo más importante que tengo son ella y tú. Eres mi única esposa. Nunca te voy a abandonar”. Asimismo, el cantante pidió disculpas por haberse alejado al principio de la vida de su hija: “Perdóname por ausentarme y dejarte sola con Catta al comienzo”.

Además de los mensajes, Yailin continúa su lucha legal para exigir que Anuel cumpla con la manutención de su hija.

En sus historias, también criticó que su pequeña no haya podido viajar debido a las actitudes del cantante. “Me da vergüenza que todo siempre tenga que hacerse como él quiere”, lamentó la artista.

En otro comentario directo y sin tapujos , Yailin llamó a Anuel “Llorón de narcisista”, subiendo aún más el tono de la discusión pública.

El silencio de Anuel

Hasta el momento, Anuel no ha dado declaraciones oficiales sobre las acusaciones de su expareja ni sobre los mensajes compartidos.

El reguetonero, quien también es padre de Pablo y Gianella de relaciones anteriores y espera un bebé con su actual pareja , Laury Saavedra, se mantiene en silencio mientras la controversia sigue creciendo.

El conflicto entre Yailin y Anuel ha puesto nuevamente en el ojo público la vida personal del cantante puertorriqueño, generando opiniones divididas entre quienes lo apoyan y quienes critican su falta de acción respecto a su rol de padre.

