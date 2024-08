Anuel AA Y Gerard Piqué sorprendieron con foto juntos y les llovieron críticas

En un inesperado giro de eventos, las redes sociales se encendieron nuevamente con el tema de las antiguas relaciones amorosas de Karol G y Shakira. Esto se debió a una reciente publicación del artista puertorriqueño Anuel AAen su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen junto al exfutbolista español Gerard Piqué. La imagen generó una avalancha de reacciones y revivió la conversación sobre los romances pasados de ambas cantantes colombianas.

Anuel AA y Gerard Piqué, dos figuras famosas en sus respectivos campos, parecían haber dejado atrás cualquier rastro de resentimiento o controversia relacionada con sus ex parejas colombianas. Sin embargo, la publicación del artista boricua no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también despertó una ola de comentarios y burlas. "Gerard Piqué, los más odiados, pero los más amados", escribió Anuel AA como pie de foto, lo que inmediatamente desató una serie de reacciones en las que los internautas cuestionaban las intenciones detrás de esta alianza inesperada.

Es importante recordar que Shakira y Karol G, quienes fueron pareja de Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente, hicieron noticia mundial con su colaboración en la canción ‘TQG’. Para muchos, esta canción fue interpretada como un desahogo y una forma de cerrar capítulos amorosos con los mencionados hombres. La colaboración entre las dos divas del pop latino sirvió de catarsis no solo para ellas, sino también para sus legiones de seguidores que empatizaron con sus historias de desamor.

La imagen de Anuel AA con Gerard Piqué no tardó en generar una ola de memes y comentarios sarcásticos, muchos de los cuales insinuaban que el cantante no había superado a Karol G. Algunos seguidores sugirieron que esta amistad pública con Piqué era un intento de mantenerse relevante en medio del éxito continuo de las carreras de sus ex parejas.

Publicidad

A pesar de la especulación y el revuelo en las redes sociales, el motivo exacto del encuentro entre Anuel AA y Gerard Piqué sigue siendo un misterio. Lo que es claro es que ambos siguen siendo figuras influyentes que, a pesar del paso del tiempo y los cambios en sus vidas personales, continúan generando titulares y capturando la atención del público.

Descubre infidelidad de su pareja y le deja recuerdito en la camioneta