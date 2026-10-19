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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hallan muerto a reconocido cantante en su vivienda; estaba junto a su piscina

Hallan muerto a reconocido cantante en su vivienda; estaba junto a su piscina

Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte luego de hallar su cuerpo y detectar elementos que despertaron sospechas sobre lo ocurrido.

Micrófono en un escenario oscuro junto a una placa de madera con un lazo negro de luto, una vela encendida y una rosa roja
Luto en la industria musical tras el hallazgo del cuerpo sin vida del reconocido artista en su casa
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

La industria musical está de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante, compositor y pianista venezolano Gustavo Ormo, conocido artísticamente como Gus Ormo.

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Según información difundida por medios de comunicación, el hecho ocurrió en Weston, Florida, durante la mañana del viernes 16 de octubre, cuando los organismos de emergencia recibieron un reporte sobre un posible ahogamiento del artista.

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Tras la alerta, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO) y equipos de rescate acudieron a la vivienda del músico, ubicada en Quail Roost Drive.

Al ingresar a la propiedad, los funcionarios encontraron el cuerpo sin vida del artista, quien se encontraba flotando boca abajo en la piscina de la residencia.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la muerte de Gus Ormo?

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Aunque la llamada de emergencia apuntaba inicialmente a un posible accidente acuático, las autoridades clasificaron el caso como una muerte sospechosa, de acuerdo con los reportes difundidos por medios de comunicación.

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Entre los elementos que habrían llamado la atención de los investigadores se encuentra una cuerda larga ubicada cerca del cuerpo del artista, que se extendía hacia el interior de la piscina.

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Por el momento, las circunstancias que rodearon su muerte continúan bajo investigación y no se ha establecido de manera definitiva qué ocurrió.

Tras conocerse la noticia, Antonieta Ormo, hermana del músico, confirmó el fallecimiento a través de distintos medios de comunicación. La familiar manifestó que sus allegados desconocen las circunstancias que provocaron la tragedia y expresó el dolor que atraviesa la familia ante su pérdida.

¿Quién fue Gus Ormo?

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Gustavo Ormo nació en Maracaibo, Venezuela, y desarrolló una carrera musical marcada por las melodías románticas y una propuesta artística caracterizada por su sensibilidad musical.

De acuerdo con información citada por medios como CBS Miami, el artista era propietario de una residencia en Weston desde hacía varios años. Durante su estancia en el sur de Florida, estableció allí parte de su actividad profesional con el propósito de impulsar sus producciones y ampliar su presencia en el mercado latino.

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En 2025, Gus Ormo presentó Alquimia, su primer álbum de estudio, compuesto por nueve canciones. El proyecto contó con la participación de músicos y productores reconocidos, entre ellos el saxofonista Ed Calle, el percusionista Richard Bravo y el productor Manuel Gámez.

Su trayectoria estuvo vinculada a la composición y la interpretación musical, disciplinas con las que buscó consolidar una propuesta propia dentro de la escena latina.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. El cuerpo del músico fue trasladado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward, donde se realizarían los procedimientos correspondientes para determinar la causa de la muerte.

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