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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jim Velásquez aclara rumores y cuenta todo sobre su separación con Alina Lozano

Jim Velásquez aclara rumores y cuenta todo sobre su separación con Alina Lozano

El creador de contenido utilizó sus redes sociales para revelar nuevos detalles sobre el fin de su relación con la actriz Alina Lozano.

Alina Lozano y Jim Velásquez sonrientes luciendo prendas con estampado de leopardo
Jim Velásquez y la actriz Alina Lozano en una de sus apariciones juntos. El joven creador de contenido aclaró las versiones que circulan sobre su relación.
Foto: Instagram @lozanoalina
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Una de las relaciones más mediáticas en redes sociales fue la de Jim Velásquez y la actriz Alina Lozano, debido a la exposición que ambos tuvieron en plataformas digitales y a la diferencia de edad de más de 30 años entre ellos.

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Sin embargo, tras las constantes especulaciones sobre el fin de su matrimonio en 2026, Jim Velásquez publicó un video en su canal de YouTube titulado ¿Por qué terminé con mi ex?. En la grabación, explicó los motivos que lo llevaron a terminar su relación con la actriz y abordó las dudas sobre una posible infidelidad.

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¿Cómo comenzó la relación entre Jim Velásquez y Alina Lozano?

En su video de YouTube, Jim Velásquez relató que conoció a Alina Lozano cuando tenía 17 años y comenzó a estudiar actuación. En ese momento, ella era su docente y, posteriormente, se convirtió en su mánager.

Asimismo, comentó que, con el tiempo, ambos establecieron una alianza para producir contenido digital. Según explicó, él se encargaba de las ideas, la edición y la monetización, mientras que Lozano aportaba su trayectoria artística.

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“Empezamos a hacer contenido mamá e hijo, luego contenido de pareja y eso pasó a otro nivel y fuimos pareja”, recordó el creador de contenido. Con el paso del tiempo, su vínculo evolucionó hasta llegar al matrimonio, que incluyó una ceremonia simbólica privada y una boda posterior de mayor escala.

Pese a los señalamientos y las críticas que recibieron por la diferencia de edad, ambos mantuvieron su relación durante varios años.

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Alina Lozano respondió a los comentarios sobre la orientación de su expareja, Jim Velásquez
Alina Lozano respondió a los comentarios sobre la orientación de su expareja, Jim Velásquez
/Foto: Facebook Alina Lozano

¿Cuál fue el punto de quiebre en la relación de Jim Velásquez y Alina Lozano?

El creador de contenido explicó que el distanciamiento comenzó a presentarse a principios de 2026, cuando ambos aceptaron participar en un reality show grabado en Brasil. Después de tres meses de trabajo continuo en la producción, Velásquez decidió tomarse unos días de descanso en ese país, mientras que Alina Lozano optó por regresar a Colombia.

Sin embargo, al regresar a Bogotá, Jim enfrentó una difícil situación económica debido a la quiebra de una panadería que había inaugurado recientemente.

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“Mis papás estaban muy mal, llegué a mi apartamento, y la noticia que me esperaba es que estábamos quebrados y teníamos que cerrar el negocio”, relató. Según explicó, la pérdida de la inversión y la necesidad de afrontar las deudas lo llevaron a atravesar un momento de gran presión personal.

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En medio de esa situación, Velásquez afirmó que Alina le escribía para aprovechar la visibilidad que le había dado el programa. Ante esto, manifestó su inconformidad con la dinámica que, según su versión, se estaba presentando entre ambos. “Yo soy tu esposo, yo no soy tu empleado”, aseguró que le dijo a la actriz.

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De acuerdo con su relato, esta situación generó un distanciamiento temporal. Además, Lozano le habría manifestado que no quería permanecer en una relación sin claridad mientras él resolvía sus asuntos personales.

Posteriormente, Jim contó que buscó a la actriz para conversar, pero ella le manifestó que quería hacer una pausa en la relación. Velásquez atribuyó la separación a las diferentes etapas de vida que atravesaban y a sus proyectos individuales, entre ellos sus compromisos laborales en México, además negó los rumores que habían sobre una posible infidelidad.

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Finalmente, explicó que ambos siempre manejaron sus finanzas de manera independiente y que la relación le dejó importantes enseñanzas. También agradeció a sus seguidores por acompañarlos durante el tiempo que estuvieron juntos y seguir de cerca su historia.

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