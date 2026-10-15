¿Baby K ya nació? La fotografía de Karina García que despertó rumores sobre su nacimiento

Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una fotografía que despertó el interés de sus seguidores por su embarazo. La creadora de contenido espera un bebé con el cantante de trap Kris R, y sus publicaciones mantienen a los internautas pendientes de la llegada de Baby K.

La imagen apareció después de que la influencer se pronunciara sobre las preguntas relacionadas con el nacimiento de su hijo. En ese momento, aseguró que el pequeño todavía no había nacido, pero su reciente actividad en redes sociales volvió a poner el tema en el centro de las conversaciones.

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¿Qué mostró Karina García en la foto que publicó?

La creadora de contenido compartió una fotografía en la que aparece sentada, disfrazada de Spider-Man y posando frente al espejo. El lugar parece ser su clóset, aunque el detalle que más llamó la atención fue su barriguita, pues la imagen muestra que continúa embarazada.



La publicación también llegó después de varios días en los que varios seguidores notaron una menor actividad de Karina en sus redes sociales. Ella suele compartir contenido con frecuencia, por lo que su ausencia no pasó desapercibida entre quienes siguen de cerca sus publicaciones

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Ante esta situación, algunos internautas plantearon la posibilidad de que el video en el que la famosa habló sobre su embarazo hubiera sido grabado con anterioridad. No obstante, esa interpretación surgió entre los usuarios y no existe una confirmación de la creadora de contenido que respalde esa versión.

Karina García causó revuelo con sus fotos disfrazada de Spiderman; seguidores sospechan que las imágenes son antiguas y que Baby K ya nació Foto collage creado por La Kalle; @famosocol y @karinagarciaoficiall

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¿Qué dijo Karina García sobre el nacimiento de Baby K?

En publicaciones anteriores, se refirió a Baby K y comentó: “Este hombre está súper amañado”. La frase generó reacciones entre sus seguidores, quienes están pendientes de los detalles que comparte sobre esta etapa de su vida.

La influencer también contó que su embarazo se encontraba en un 99 %, aunque no reveló una fecha exacta para el nacimiento de su tercer hijo. Sus declaraciones dejaron a varios internautas a la expectativa de conocer cuándo llegará el bebé que tendrá con Kris R.

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Además, les pidió a los internautas que no creyeran en toda la información que circula sobre su embarazo y explicó que ella misma anunciaría la noticia cuando fuera el momento: “El día que mi bebé nazca solo lo van a saber por acá, por mis redes sociales”, afirmó.

¿Qué otras imágenes de Karina García y Kris R llamaron la atención?

La fotografía disfrazada de Spider-Man no es el único registro que circula en redes sociales. En TikTok también se encuentran videos en los que Karina aparece con el mismo disfraz junto a su hija IsaFlow, imágenes que permiten ver otro momento de la influencer durante su embarazo.

Por otro lado, algunas imágenes y videos creados con inteligencia artificial, en los que aparece cargando a un bebé, también despertaron comentarios entre los usuarios. A esto se suman las versiones sobre sus recientes visitas al hospital, aunque ninguno de estos elementos confirma que el nacimiento ya ocurrió.

Kris R. también compartió hace pocos días una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en la que se le ve cargando a un bebé. Sin embargo, la imagen corresponde a un proyecto del cantante y no confirma que se trate de su hijo la influencer.

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Por ahora, Karina no ha anunciado el nacimiento de su hijo en las publicaciones mencionadas. La influencer reiteró que informará directamente a sus seguidores a través de sus redes sociales cuando llegue el momento.

Video que puedes ver: La nueva polémica de Kris R y Karina García