Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUEREN FAMOSOS SIAMESES
JOHANNA FADUL ESTÁ EMBARAZADA
MURIÓ POR QUEMADURAS EN BGA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La verdad detrás del supuesto video de Andrea Valdiri que todos buscan en redes sociales

La verdad detrás del supuesto video de Andrea Valdiri que todos buscan en redes sociales

¿Le hackearon las cuentas o es pura mentira? Te contamos la verdad detrás del video de Andrea Valdiri filtrado que tiene a todo internet en shock.

Toda la verdad sobre el supuesto video prohibido de Andrea Valdiri que inunda las redes
Toda la verdad sobre el supuesto video prohibido de Andrea Valdiri que inunda las redes
/Foto: Andrea Valdiri- Facebook
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Las búsquedas sobre la verdad detrás del video de Andrea Valdiri infiltrado se han disparado hasta el cielo, dejando a millones de internautas con la boca abierta y sedientos de saber si estamos ante un verdadero escándalo o frente a una de las tantas mentiras de internet.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La bailarina, empresaria y reina absoluta del "hype" en Colombia vuelve a estar en el ojo del huracán por un supuesto material exclusivo que promete revelar su lado más íntimo. Pero, ¿qué hay de real en todo este alboroto?

Publicidad

Últimas noticias

¿Laura Bozzo, entre la vida y la muerte?
Farándula

¿Laura Bozzo, entre la vida y la muerte? El verdadero estado de salud de la presentadora

María Isabel Villa y Westcol en imagen alusiva a las indirectas en redes sociales sobre su antigua relación
Farándula

¿Aún no la olvida? La contundente indirecta de María Isabel Villa que salpica a Westcol

¿Qué es lo que supuestamente se filtró?

Plataformas sin filtro como X (Twitter) y diversos grupos de Telegram, colapsó cuando cuentas anónimas empezaron a regar la bola de que existía un video filtrado de Andrea Valdiri original. Con promesas de imágenes explícitas y enlaces sospechosos, los cazadores de clics armaron todo un chisme asegurando que la barranquillera había sido víctima de una vulneración a su privacidad.

Como era de esperarse, el "fandom" de la Valdiri y los curiosos corrieron a buscar el material, encontrándose con una oscura realidad: la mayoría de estos links no son más que anzuelos maliciosos (clickbait) diseñados por ciberdelincuentes para robar datos o infectar celulares, colgándose de la enorme ola de interés por saber qué pasó con Andrea Valdiri.

Puedes leer: Filtran video de El Agropecuario, ex de Aida Victoria, intimando con La Favorita

Andrea Valdiri en imagen de referencia tras mostrar en redes sociales las marcas y golpes sufridos durante su entrenamiento
Andrea Valdiri causó preocupación entre sus seguidores al revelar las secuelas físicas y golpes dejados por su preparación para un evento
Foto: andreavaldirii.fans

La realidad del video de la Valdiri

Para los que buscaban "fuego", les tenemos un baño de agua fría. Tras un rastreo minucioso, se ha destapado la verdad: todo se trata de un evidente montaje digital o un "deepfake" creado con Inteligencia Artificial.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Los detractores de la creadora de contenido unieron clips viejos de sus historias de Instagram y los editaron con herramientas malintencionadas para hacer pasar el contenido como una filtración reciente.

Publicidad

Puedes leer: La inesperada reacción de Westcol tras el video privado protagonizado por El Agropecuario

Andrea Valdiri, que si de algo sabe es de sacudirse las polémicas, no se ha dejado amedrentar. Aunque el impacto inicial generó una oleada de comentarios subidos de tono, la verdad ha salido a la luz, demostrando que este supuesto video de Andrea Valdiri infiltrado no es más que un burdo intento de sabotaje para manchar el nombre y la reputación de la barranquillera.

Publicidad

No es un secreto para nadie que la vida de la influenciadora es una telenovela de la vida real que todos quieren consumir. Sin embargo, esta vez la jugada les salió mal a los haters.

El ejército de seguidores de la empresaria, conocidos popularmente como los "Valdiristas", activaron un bloque de defensa masivo para reportar y tumbar cada cuenta de X e Instagram que intentara difundir el falso archivo.

Relacionados

Andrea Valdiri

Video viral