Querida modelo habló de la muerte de su bebé; Daniela Álvarez y Maleja Restrepo reaccionaron

La modelo colombiana Mariana Rodríguez reveló que su hija Amelia falleció cuando tenía apenas 34 días de nacida. La noticia la compartió este jueves 15 de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje personal para contar por primera vez públicamente lo ocurrido y explicar por qué había mantenido silencio durante varios meses.

La confesión sorprendió a sus seguidores, especialmente porque anteriormente había compartido la felicidad que sentía por la llegada de su bebé. Tras conocer la noticia, varias figuras del entretenimiento colombiano reaccionaron con palabras de cariño y mensajes de acompañamiento para Mariana y su familia, entre ellas Daniela Álvarez y Maleja Restrepo.

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La modelo explicó que necesitó tiempo antes de hablar sobre una experiencia que ha sido difícil de procesar. Su publicación estuvo acompañada de varias fotografías y un mensaje en el que se refirió a la pérdida de Amelia y a la decisión de hacer pública su historia.



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¿Qué dijo Mariana Rodríguez sobre la muerte de su hija Amelia?

Mariana Rodríguez contó que su hija falleció hace casi seis meses, cuando apenas llevaba 34 días de vida. Aunque el hecho ocurrió tiempo atrás, esta es la primera vez que la modelo decidió compartir públicamente lo sucedido.

En su mensaje, explicó las razones por las que había preferido mantener la situación en privado y reconoció que no había encontrado la manera de contar su historia.

“He guardado silencio porque esta historia no he sabido cómo contarla… Hace casi seis meses falleció nuestra hija Amelia. Tenía apenas 34 días de vida. Es la primera vez que lo comparto públicamente. He necesitado silencio, intimidad y tiempo para intentar entender una realidad para la que nadie está preparado”, escribió.

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Las palabras de Mariana permitieron conocer una parte de lo que ha vivido junto a su familia durante los últimos meses. La modelo no había hablado abiertamente sobre la pérdida de su hija y, con esta publicación, decidió compartir la noticia con las personas que siguen su vida a través de las redes sociales.

Su anuncio también generó múltiples reacciones entre quienes recordaban las publicaciones relacionadas con la llegada de Amelia. La noticia puso el foco en una faceta personal de la modelo que hasta ahora había mantenido alejada de la conversación pública.

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Daniela Álvarez le envió un mensaje a Mariana Rodríguez

Entre las reacciones que recibió la modelo estuvo la de Daniela Álvarez, quien le dedicó unas palabras de apoyo y se refirió a la fe como una fuente de consuelo para ella y su familia.

“Dios está contigo y tu familia. Solo Él te consolará y te revelará en su momento el por qué y para qué de esta profunda pérdida e inmenso dolor. Resiste y espera en él”, escribió Daniela.

El mensaje se sumó a los comentarios de otras personalidades colombianas que expresaron su solidaridad con Mariana y con Carlos, su pareja, ante la noticia que compartió públicamente.

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Norma Nivia también se pronunció con un mensaje dirigido a ambos: “Mari lo siento muchísimo. Los abrazos a Carlos y a ti”.

Por su parte, Daniela Rocha le manifestó su cariño a la modelo con unas palabras de acompañamiento: “Un abrazo enorme para ti y tu familia. Tu bebé vino con un gran propósito”. Maleja Restrepo fue otra de las celebridades que se pronunció tras conocer la noticia. Su mensaje estuvo acompañado de una expresión de cariño hacia Mariana: “Abrazo grande Mari”.

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A las muestras de apoyo también se sumaron Gabriela Tafur y Tuti Vargas, quienes compartieron palabras relacionadas con el amor y el vínculo que permanece en el recuerdo de una persona.

“Hay amores que sobreviven al tiempo que les fue concedido”, fue uno de los mensajes que recibió Mariana. Otra de las expresiones compartidas fue: “El amor no termina con una despedida”, acompañada de un abrazo para la modelo.