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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mujer de 26 años murió al caer del séptimo piso de un hotel; video reveló la verdad

Mujer de 26 años murió al caer del séptimo piso de un hotel; video reveló la verdad

Video de las cámaras de seguridad del hotel reveló cómo cayó la joven de 26 años y captó a los dos hombres que aparecen en la escena.

Mujer de 26 años murió al caer del séptimo piso de un hotel: investigan falla en una ventana
Renata Rebeca Negrão Saldanha, de 26 años, murió tras caer desde el séptimo piso del Hotel Rio Poty, en São Luís, Brasil.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Una mujer de 26 años murió durante la madrugada del martes 3 de noviembre, luego de caer desde el séptimo piso del Hotel Rio Poty, ubicado en São Luís, capital del estado de Maranhão, en Brasil.

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El accidente ocurrió cuando la joven se apoyó en una ventana del pasillo que, según la información preliminar, se desprendió y provocó su caída.

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La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, quien se encontraba en la ciudad junto a su novio, Leonardo Augusto Pinto França. Ambos habían viajado para participar en un torneo de póker y, de acuerdo con los reportes policiales, estaban bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el hecho.

La primera información sobre lo sucedido apunta a un detalle que ahora está bajo revisión de las autoridades: el estado de la estructura de aluminio de la ventana en la que Renata se habría apoyado antes de caer al vacío.

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¿Qué pasó con el novio de Renata Rebeca Negrão Saldanha?

Tras el accidente, Leonardo Augusto Pinto França fue trasladado a una delegación policial para entregar su versión de lo sucedido. Sin embargo, fue liberado poco después, luego de que las primeras verificaciones descartaran su participación en la caída.

La Policía Civil revisó las cámaras de seguridad del hotel como parte de las diligencias para reconstruir los momentos previos al accidente. De acuerdo con los resultados iniciales de esa revisión, no encontraron indicios de que el hombre hubiera intervenido en lo ocurrido.

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Las autoridades clasificaron inicialmente el caso como un accidente, por lo que la investigación se concentra ahora en las condiciones de la ventana y las posibles fallas que habrían permitido que se desprendiera.

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Investigan las condiciones de seguridad del Hotel Rio Poty

Además de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los peritos realizaron una inspección en las instalaciones del Hotel Rio Poty, en São Luís.

El objetivo es establecer por qué el marco de aluminio cedió cuando Renata se apoyó en él y determinar si existían irregularidades en su instalación o mantenimiento.

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La investigación busca precisar si la estructura presentaba algún deterioro o si hubo algún otro factor que explicara su desprendimiento. Estos resultados serán fundamentales para establecer las circunstancias técnicas del accidente.

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