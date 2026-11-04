Muerte de hombre en un hotel de Bogotá destapó crudo vínculo con el ‘Padre Chucho 2’

La muerte de un ciudadano venezolano de 33 años dentro de un hotel del centro de Bogotá volvió a poner bajo la lupa la historia de un edificio que guarda un oscuro antecedente.

Se trata del hotel Santa María, ubicado en la carrera 10 con calle 22, un inmueble que hace más de una década perteneció a un sacerdote ortodoxo conocido como el ‘Padre Chucho 2’, quien también perdió la vida en ese mismo lugar.

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El caso más reciente ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026. Según los detalles conocidos por El Tiempo, el hombre se encontraba de paso por la capital colombiana y estaba hospedado en el establecimiento junto a su esposa y sus dos hijos pequeños.



Sin embargo, su estadía terminó abruptamente cuando dos hombres que se movilizaban en motocicletas ingresaron al hotel, lo identificaron y le dispararon en el segundo piso.



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Los responsables escaparon después del ataque, mientras las autoridades comenzaron las investigaciones para establecer qué ocurrió y cuáles fueron los motivos detrás de la muerte del visitante.

Lo que ha llamado especialmente la atención es que el inmueble no es ajeno a este tipo de episodios. Su antiguo propietario, Jesús María Parra Lozano, fue atacado en mayo de 2012 en circunstancias que también estuvieron relacionadas con disputas por el control de los espacios que tenía arrendados.

El edificio perteneció al sacerdote Jesús María Parra Lozano, conocido como el ‘Padre Chucho 2’, quien perdió la vida en el inmueble en 2012.

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¿Quién era el ‘Padre Chucho 2’ y por qué murió en el hotel?

Jesús María Parra Lozano era un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Católica que alcanzó reconocimiento por organizar multitudinarias misas de sanación y realizar exorcismos en el centro de Bogotá.

Debido a estas actividades, era conocido popularmente como el ‘Padre Chucho 2’.

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El religioso era propietario de un edificio de nueve pisos que posteriormente se convertiría en el hotel Santa María.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando algunos de los espacios del inmueble que había entregado en arriendo terminaron siendo utilizados para actividades relacionadas con el almacenamiento, la distribución y la venta de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la situación se agravó cuando Parra Lozano descubrió lo que ocurría en sus propiedades y exigió que los arrendatarios desalojaran el lugar.

La decisión habría provocado amenazas por parte de las personas que manejaban esas actividades, quienes se negaban a abandonar el negocio. En mayo de 2012, dos hombres ingresaron al edificio y le dispararon en dos ocasiones en la cabeza, frente a la recepción.

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Por este caso, los responsables fueron condenados posteriormente a penas superiores a los 27 años de prisión. Así, la disputa por el control de los espacios arrendados quedó como uno de los principales antecedentes de la historia del inmueble.

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La pelea de los 25 herederos que rodea al hotel Santa María

El Tiempo además conoció que la historia del edificio no terminó con la muerte del sacerdote. Después de su fallecimiento comenzó una disputa jurídica entre familiares y otras personas que reclamaban derechos sobre sus propiedades.

Según la información conocida, al menos 25 herederos y reclamantes entraron en una pelea por obtener la titularidad de los valiosos inmuebles que Parra Lozano había dejado a su nombre.

Esta situación también hace parte de las líneas que ahora llaman la atención de los investigadores, pues buscan establecer si el reciente ataque contra el ciudadano venezolano podría tener alguna relación con los conflictos por la propiedad y la administración del edificio.

¿La muerte del venezolano estaría relacionada con la banda ‘La Fortaleza’?

El caso ocurrido el 2 de noviembre tiene varias hipótesis bajo revisión. Una de ellas apunta a una posible relación con los conflictos entre herederos y reclamantes de las propiedades del antiguo sacerdote.

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Las autoridades no descartan que el visitante haya sido víctima de una confusión o que el ataque tuviera como propósito enviar un mensaje a quienes actualmente administran el establecimiento.

Esta posibilidad cobra relevancia porque el hombre, según los datos conocidos, estaba de paso por Bogotá con su esposa y sus dos hijos pequeños.

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Otra línea de investigación está relacionada con ‘La Fortaleza’, una estructura señalada de controlar actividades como las extorsiones, el microtráfico y la prostitución en el sector donde se encuentra el hotel.

La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía revisan las cámaras de seguridad internas y externas para reconstruir los movimientos de los responsables y establecer cómo ingresaron y escaparon del lugar.