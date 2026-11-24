Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el papa Francisco, habría dejado escritos personales en los que relató diversas experiencias en las que creyó haber visto físicamente al diablo, incluso describiendo detalles de sus ojos y su voz.

Se trata del volumen titulado El diario personal del papa Francisco, preparado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, que saca a la luz algunas de las experiencias espirituales más íntimas del pontífice, quien falleció el 21 de abril de 2025.

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¿Qué revela el diario personal del papa Francisco?

Se conoció que la publicación salió oficialmente el 24 de noviembre de 2026, más de un año después del fallecimiento del papa Francisco. Sus páginas reúnen anotaciones personales que abarcan desde 1992 hasta agosto de 2024.

Además, se conoció que la difusión del texto había sido autorizada por el propio Bergoglio antes de su muerte, quien confió la revisión de sus apuntes personales al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La intención era compartir estas experiencias y permitir que más personas reflexionaran sobre ellas.

Las visiones que tuvo el papa Francisco sobre el infierno y el diablo

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En las páginas del diario, el antiguo pontífice relató diversas experiencias ocurridas a lo largo de su vida religiosa, en las que aseguró haber visto físicamente al diablo. En sus anotaciones describió aspectos como su voz y su mirada.

El 24 de enero de 2021, el papa Francisco recordó un episodio ocurrido durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, en el que hizo referencia a un encuentro con esta figura. En el texto escribió: "Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".

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Por otro lado, también mencionó una experiencia en la capilla de las carmelitas, donde describió la mirada de dicha figura y aseguró que tenía "ojos llameantes".

De igual forma, el diario recoge un episodio relacionado con su viaje pastoral a Chile en 2018, en medio de la crisis que atravesaba la Iglesia por los casos de abusos. En esa ocasión, el pontífice describió una presencia que se manifestaba con un tono fuerte y una voz triunfante.

En la entrada del 7 de junio de 2018, Francisco dejó constancia de un episodio ocurrido la noche anterior. En su anotación escribió: "Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró".

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Acaban de revelarse diarios secretos del papa Francisco en los que afirma haber visto en 3 ocasiones al diablo y las puertas del infierno durante su papado. Francisco relató haber visto la entrada del infierno y al propio diablo en tres ocasiones, describiéndolo con ojos llameantes, amenazadores y seductores, y una voz ronca y poderosa. — Indie 505 (@Indie5051) November 24, 2026

¿Por qué se publicó el diario del papa Francisco?

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El cardenal Víctor Manuel Fernández explicó que estos relatos no deben entenderse como historias destinadas a causar miedo, sino que deben interpretarse dentro del contexto de la profunda espiritualidad del papa Francisco.

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El prefecto indicó que el pontífice interpretaba estas experiencias como advertencias espirituales que lo llevaban a examinar sus decisiones, su relación con el poder y el rumbo de su vida.

Adicionalmente, el diario revela que entre 2021 y 2022 el papa atravesó una etapa de crisis espiritual, marcada por estados de "aridez", "desolación" y una "época oscura".

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Las anotaciones también muestran una faceta autocrítica de Bergoglio, quien reflexionó abiertamente sobre sus errores, sentimientos de orgullo, envidia y frustración, así como sobre la manera en que ejerció su liderazgo.