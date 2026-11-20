El fallecimiento de Kiara Farías, una adolescente de 14 años en Argentina, generó desconcierto y llevó a las autoridades locales a investigar lo ocurrido. La joven perdió la vida en su vivienda poco tiempo después de regresar de una fiesta de quince años.

El caso generó desconcierto entre las autoridades y la comunidad local, mientras se esperan los resultados de los estudios médicos que permitan esclarecer las causas de la muerte de Kiara Farías.

Publicidad

¿Cómo fue el fallecimiento de Kiara Farías?

De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron en el departamento de Rivadavia, donde la joven asistió al club Los Árboles para celebrar los quince años de una compañera de colegio.



Inicialmente, estaba previsto que Kiara participara en el baile principal de la celebración, pero esta presentación finalmente no se llevó a cabo. Pese a ello, disfrutó de la cena y de las demás actividades de la reunión. Además, había acordado con su mamá regresar a casa alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Puedes leer: Reconocida actriz confirma la muerte de su bebé: "Daría cualquier cosa por que estuvieras"

Sin embargo, su salida del lugar se retrasó mientras intentaba localizar a un primo con quien había asistido a la fiesta. Finalmente, Kiara llegó a su vivienda hacia las 3:30 a. m., momento en el que, según el relato de su madre, no manifestó ningún malestar.

Publicidad

Minutos después, su mamá escuchó algunos ruidos provenientes del baño y encontró a su hija con la ropa manchada de vómito. Según contó la mujer a un medio local, decidió ayudarla a ducharse y a cambiarse de prendas.

Otro detalle que llamó la atención de la madre fue que el vómito tenía un olor similar al del vino, por lo que consideró que el malestar podría estar relacionado con el consumo de esta bebida. En ese momento, la familia no habría advertido señales que les hicieran pensar en una emergencia de mayor gravedad.

Publicidad

¿Cómo encontraron a Kiara Farías?

Durante las primeras horas de la mañana, la madre se dirigió a la habitación para despertar a Kiara, pero encontró que tenía la temperatura corporal baja, estaba pálida y presentaba los labios amoratados. Ante esta situación, pidió ayuda y se activó la atención de emergencia.

Una patrulla de la Policía de Mendoza llegó a la vivienda y sus agentes comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada del personal médico.

Puedes leer: Hombre murió tras morder un caramelo bomba; desconocía que era un artefacto

Publicidad

Posteriormente, una ambulancia arribó al domicilio y los profesionales de salud continuaron con los procedimientos de atención. Sin embargo, finalmente confirmaron que la adolescente no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las causas exactas del fallecimiento de Kiara Farías permanecen sin esclarecerse. Por esta razón, las autoridades esperan los resultados de los exámenes toxicológicos y el informe de autopsia, que permitirán establecer qué ocurrió y si existió algún factor relacionado con su estado de salud antes de morir.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de la adolescente espera respuestas sobre lo sucedido durante las horas posteriores a su regreso de la fiesta.