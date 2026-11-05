Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre posible catástrofe: “Algo grande”

En los últimos días, varios líderes de diferentes países han comenzado a recomendar a sus ciudadanos que cuenten con provisiones para afrontar posibles emergencias. Sin embargo, la astróloga Mhoni Vidente compartió una predicción sobre los motivos que podrían estar detrás de estas recomendaciones.

La cubana habló con el medio de comunicación El Heraldo de México, donde aseguró que estas medidas estarían relacionadas con la posibilidad de una tercera guerra mundial e incluso con un apagón de internet.

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¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre una posible catástrofe?

Ante esta situación, la astróloga afirmó: "Se visualiza una tercera guerra mundial, una guerra con nucleares o un apagón de internet que sería catastrófico, por eso la parte de la mochila, de tener dinero en efectivo".



Por otro lado, la pitonisa planteó una posible hipótesis sobre las causas de una interrupción masiva de los sistemas informáticos. Según su interpretación, no se trataría de un problema técnico menor, sino de un eventual ataque contra uno de los satélites que permiten el funcionamiento de internet.

Al detallar este posible escenario, Mhoni Vidente señaló: "Se visualiza que vaya a haber como un misil contra uno de los satélites más importantes de internet y que nos vayamos a quedar en apagón total".

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Frente a esta posibilidad, la astróloga insistió en la importancia de guardar dinero en efectivo y no depender exclusivamente de las plataformas digitales o las transacciones bancarias para realizar pagos.

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¿Cuáles son las recomendaciones de Mhoni Vidente ante esta situación?

La pitonisa explicó que las principales recomendaciones contemplan almacenar alimentos básicos, medicamentos y dinero en efectivo para afrontar eventuales contingencias o interrupciones en los servicios habituales.

Al referirse a la importancia de contar con un equipo de prevención, Mhoni Vidente expresó: "Con la mochila de vida es que te están dando a entender que viene algo grande. Ellos quieren que la mochila te dure mínimo tres días".

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De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo de estas provisiones sería garantizar la subsistencia durante al menos 72 horas, mientras se restablecen los servicios y la normalidad ante cualquier eventualidad, recomendación que también entregó en su canal de YouTube.

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Las fechas críticas de noviembre según Mhoni Vidente

En sus declaraciones, la astróloga también mencionó algunas fechas de noviembre en las que, según su predicción, podrían presentarse acontecimientos de gran impacto.

Al referirse a los días que considera de mayor alerta, Mhoni Vidente manifestó: "El día que están diciendo es el 7 o el 13 de noviembre cuando se puede aventar".

Pese a la gravedad de los escenarios que describió, la pitonisa insistió en la importancia de mantener la calma y contar con recursos básicos para afrontar posibles situaciones de emergencia.

