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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón sale en defensa de Isabella Ladera; le 'tiró' a famosas "pasadas de moda"

Yina Calderón sale en defensa de Isabella Ladera; le 'tiró' a famosas "pasadas de moda"

La empresaria de fajas reaccionó en sus canales digitales tras la controversia desatada por el clip de la modelo junto a su pequeña Mía, cuestionando la postura de varias celebridades.

Fotografía de referencia de Isabella Ladera y Yina Calderón luego de que la empresaria defendiera a la modelo tras las críticas por el video con su hija Mía
Imagen de referencia de Isabella Ladera y Yina Calderón. La empresaria salió en defensa de la modelo tras la controversia por el video junto a su hija Mía
Fotocollage realizado por La Kalle; @isabella.ladera y @yinacalderontv
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la polémica que rodea a Isabella Ladera y salió en defensa de la creadora de contenido, luego de las críticas que recibió por el video de la broma a su hija Mía. A través de sus historias de Instagram, cuestionó los señalamientos de varias figuras del entretenimiento.

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Durante su intervención, ella se refirió al clip y aseguró: "yo no veo que ella con culpa le haya querido pegar a la hija, simplemente no le salió como estaba buscando". Además, defendió su postura con otra declaración: "todos los chinos se dan en la mula". Uno cuando estaba chiquito, ¿qué hacía?".

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La empresaria de fajas también cuestionó lo que considera una "sociedad de cristal" y defendió que las caídas hacen parte de la infancia y del proceso de crecimiento.

Sin embargo, sus declaraciones generaron más controversia cuando lanzó fuertes comentarios contra las famosas que criticaron a Isabella Ladera: "no sé por qué tanto show salen un poco de actrices traumadas, pasadas de moda, que no las contratan".

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También cuestionó que algunas actrices criticaran a la modelo mientras, según ella, se mostraban como ejemplo para sus hijos, pero publicaban fotografías mostrando piel y cambiaban de pareja con frecuencia. Además, aseguró que muchas personas realizan ese tipo de bromas y que las críticas contra la venezolana se debían a que era ella quien aparecía en el video.

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La influencer insistió en que lo ocurrido fue un accidente y que la creadora de contenido no tuvo intención de lastimar a su hija. Frente a los comentarios que circularon en redes, reiteró su postura y aseguró: "vuelvo y les digo, yo no le veo nada raro... los niños se cascan todos los días jugando".

Aunque reconoció que la modelo "no es tanto de mi gusto", la empresaria consideró exageradas las críticas de internautas y figuras del entretenimiento. Además, señaló que algunas celebridades aprovecharon la polémica para ganar visibilidad en los medios, pues, según ella, ya no cuentan con contratos.

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¿Quiénes criticaron a Isabella Ladera por la broma que le hizo a su hija?

El origen del escándalo ocurrió durante el primer fin de semana de noviembre de 2026, cuando Isabella grabó con su hija Mía un reto viral de TikTok e Instagram. En el clip, puso a correr a la niña por un pasillo mientras simulaba cerrarle la puerta, provocando que tropezara al suelo.

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La niña lloró tras el impacto, mientras su mamá continuó registrando la escena entre risas y la subió a redes con emoticones sonrientes. Esta conducta provocó rechazo de internautas y de personalidades como Oswaldo Villalobos, quien cuestionó la dureza del reto.

Las críticas contra la influenciadora aumentaron luego de que varias figuras del entretenimiento se pronunciaran sobre el video. Juliana Galvis manifestó su tristeza por lo ocurrido y cuestionó el comportamiento de Isabella, mientras Valentina Lizcano rechazó que expusiera a su hija para generar contenido en redes sociales.

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A los señalamientos también se sumaron Sara Corrales, quien reprochó la broma por considerarla una conducta irresponsable y una falta de respeto hacia la menor, y Diva Jessurum, que expresó su indignación y cuestionó las acciones de la creadora de contenido.

Finalmente, la actitud de la modelo tras la controversia consistió en publicar únicamente algunas historias en Instagram sin dar explicaciones oficiales sobre lo sucedido.

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