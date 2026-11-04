Isabella Ladera reaparece tras broma a su hijita: “Te enseña a ser menos egoísta”

Isabella Ladera reapareció en sus plataformas digitales tras la controversia que se desató por una broma que le hizo a su hija mayor, Mía. La situación generó numerosas reacciones y comentarios de otras figuras del mundo del entretenimiento.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Isabella Ladera?

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La modelo venezolana utilizó sus redes sociales este miércoles 4 de noviembre de 2026 para compartir, a través de sus historias, una reflexión sobre la maternidad y la relación que mantiene con sus hijos.



“La maternidad no te quita tu identidad, la revela. No te roba tu libertad, te enseña a ser menos egoísta y a amar como Cristo ama”, escribió la influenciadora en su publicación.



Aunque Isabella no hizo referencia explícita a la controversia ni respondió directamente a quienes cuestionaron su comportamiento, su mensaje fue interpretado por algunos internautas como una posible respuesta a los comentarios que ha recibido en los últimos días.

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¿Cuál fue la broma que habría hecho Isabella Ladera a su hija?

El origen de la polémica se conoció luego de que se viralizó un video grabado por la propia influencer junto a la menor. En las imágenes, Isabella le pide a su hija que corra rápidamente hacia una puerta, mientras ella permanece ubicada al otro lado.

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La intención de la modelo era simular que cerraría la puerta de manera repentina justo cuando la pequeña estuviera frente a ella.

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Sin embargo, la situación terminó de forma inesperada: Mía cayó al suelo y se golpeó. La reacción de la influenciadora también generó cuestionamientos, pues en la grabación se observa cómo se ríe mientras su hija llora por el golpe.

El clip cobró mayor visibilidad cuando el creador de contenido venezolano Oswaldo Villalobos lo compartió en sus perfiles oficiales, acompañando la publicación con una pregunta directa: “¿Será que estoy mal o estos juegos son demasiado fuertes para los niños?”.

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Tras la difusión del video, numerosos usuarios expresaron su desacuerdo con la actitud que mostró la creadora de contenido y cuestionaron la manera en que realizó la broma, cómo es el caso de la actriz Sara Corrales, la actriz Juliana Galvis, Diva Jessurum, entre otras figuras del entretenimiento, quienes cuestionaron la actitud de la venezolana, y según estas afirmaron que solo hizo dicha broma por conseguir unos likes de sus seguidores.

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Pese a las reacciones que generó el episodio en redes sociales, hasta el momento Isabella Ladera no ha ofrecido una explicación directa ni ha emitido declaraciones específicas sobre lo ocurrido con su hija mayor.