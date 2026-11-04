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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lluvia de críticas a Isabella Ladera tras el video a la broma a su hija: “Necesita ayuda”

Lluvia de críticas a Isabella Ladera tras el video a la broma a su hija: “Necesita ayuda”

Una ola de indignación se desató en las redes luego de que la creadora de contenido compartiera un video realizando un reto viral con su hija menor, Mía, provocando fuertes críticas.

Isabella Ladera tomándose una selfie frente al espejo con camisa blanca y un recuadro superior que muestra el video con su hija Mía
Isabella Ladera desató una ola de críticas entre creadores e internautas tras publicar un polémico video de broma a su pequeña hija Mía
Fotocollage realizado por La Kalle; @isabella.ladera y @rtanoticias
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Una nueva polémica sacude las redes sociales tras la difusión de un video protagonizado por la modelo Isabella Ladera y su hija Mía. En el clip se observa una broma que la creadora de contenido le hizo a la menor y que rápidamente desató controversia entre los internautas.

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Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos y provocaron fuertes críticas contra la modelo; varios usuarios y reconocidas figuras del entretenimiento cuestionaron su comportamiento y manifestaron su preocupación por la seguridad de la niña.

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¿Qué pasó en el video de la broma de Isabella Ladera a su hija Mía?

El controversial episodio ocurrió cuando Isabella Ladera decidió sumarse a un reto viral popular en varias redes sociales como Instagram y TikTok. En dicho reto, los adultos llaman a los niños para que corran a toda velocidad por un pasillo simulando cerrarles la puerta en la cara.

Durante la grabación, la pequeña Mía corrió hacia la puerta que sostenía la modelo e intentó frenar. Sin embargo, la niña perdió el equilibrio por completo, cayó al suelo de forma abrupta y comenzó a llorar de manera desesperada.

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Lejos de detener la grabación para auxiliar con rapidez a la pequeña, Isabella continuó registrando la escena entre risas mientras se acercaba a levantarla. Posteriormente, difundió la secuencia en sus historias de Instagram acompañada de emoticones riendo.

El clip cobró mayor visibilidad cuando el creador de contenido venezolano Oswaldo Villalobos lo compartió en sus perfiles oficiales, acompañando la publicación con una pregunta directa: “¿Será que estoy mal o estos juegos son demasiado fuertes para los niños?”.

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¿Cuáles famosas criticaron a Isabella Ladera por el video de la broma a su hija?

El video provocó numerosas reacciones, incluso entre figuras del entretenimiento. Una de ellas fue la actriz Juliana Galvis, quien se pronunció a través de Instagram y manifestó que las imágenes le rompieron el corazón. Además, expresó su preocupación con un contundente mensaje: “Una cosa es compartir momentos lindos con nuestros hijos y otra muy distinta ponerlos en riesgo”.

También cuestionó a quienes exponen a sus hijos por métricas en internet y añadió de manera tajante: “¿Qué les pasa a esas personas que son capaces, por likes, de permitir que sus hijos se lastimen? Genuinamente, necesita ayuda psicológica”.

A los cuestionamientos se sumó Valentina Lizcano, quien criticó que se utilice la confianza de un hijo para generar interacción en redes: “Viene la niña corriendo, ella le pega con la puerta, cree que es contenido, se ríe y la expone en redes sociales”.

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Por su parte, Sara Corrales catalogó lo sucedido como “completamente irresponsable, absurdo y una falta de respeto hacia su hija”. La actriz sentenció: “Los niños merecen ser cuidados, protegidos y respetados, no ser expuestos para conseguir unas cuantas reproducciones”.

La presentadora Diva Jessurum también manifestó su rechazo preguntando: “¿Qué le pasa a esa mujer? Lo que hace la gente por un like. Dios mío. Si eso es lo que muestra en redes...”. Por su parte, hasta el momento, la modelo solo compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, pero no ofreció explicaciones sobre lo sucedido.

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