Estos trabajadores serán trasladados a Colpensiones tras confirmación de Min. Trabajo

Si estás afiliado a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC), debes saber que tus ahorros y derechos pensionales pasarán a ser administrados por Colpensiones.

Así lo confirmó el Ministerio del Trabajo, entidad que anunció la puesta en marcha de una ruta institucional para coordinar la migración y evitar cualquier tipo de afectación en las mesadas de los trabajadores del sector aeronáutico.

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La medida se definió tras una mesa técnica liderada por la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero Pérez, en la que también participaron delegados del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y Colpensiones.



En esta reunión se evaluó el estado actual de la entidad para garantizar que las obligaciones pensionales se sigan cumpliendo de manera continua.

¿Por qué trasladarán a los afiliados de CAXDAC a Colpensiones?

El traslado responde directamente a la situación financiera que reportó CAXDAC, entidad privada que ha tenido a su cargo la gestión de las reservas pensionales y el pago de las prestaciones de los aviadores civiles en Colombia.

Durante las evaluaciones del panorama económico de la caja, la entidad solicitó autorización para utilizar los rendimientos generados por las reservas pensionales.

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Sin embargo, el Gobierno nacional ratificó que esos recursos no se pueden destinar a gastos distintos a los autorizados por la ley, como lo sería el pago de comisiones de administración no reguladas.

Esta decisión jurídica y técnica se ampara en el artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994, norma que establece con claridad que las reservas pensionales deben financiar de manera exclusiva las prestaciones de jubilación de los trabajadores y no pueden usarse libremente para cubrir otros gastos de la entidad administradora.

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Debido a este marco legal y a la necesidad de mantener protegidos dichos dineros, el Ministerio del Trabajo determinó que la mejor alternativa es realizar un paso ordenado de las obligaciones hacia Colpensiones.

¿Qué trabajadores pasarán a Colpensiones y qué pasará con sus ahorros?

Si trabajas en el sector aeronáutico, es importante que tengas clara una distinción: esta medida no aplica para todos los empleados de las aerolíneas ni para la totalidad del personal operativo en los aeropuertos.

El traslado está dirigido específicamente a los afiliados y beneficiarios de CAXDAC, los cuales corresponden a aviadores civiles cobijados por regímenes pensionales especiales establecidos en normas como los decretos 1282 y 1283 de 1994.

En cuanto al futuro de tus ahorros y del pago de tus mesadas, las autoridades han sido enfáticas en que el objetivo de la ruta de migración es proteger plenamente los derechos pensionales del gremio.

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El proceso busca que la transferencia de la información de los afiliados, las obligaciones acumuladas y los fondos de reserva se realice de forma coordinada entre CAXDAC y Colpensiones, garantizando que el pago de las pensiones se mantenga de manera oportuna y sin interrupciones.

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¿Existe un cronograma o fechas fijadas para el traslado individual?

Aunque el Gobierno ya confirmó que el proceso de migración institucional está en marcha, aún no se ha informado una fecha definitiva de finalización ni un cronograma detallado.

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Por el momento, el Ministerio del Trabajo tampoco ha publicado instrucciones sobre trámites individuales o procedimientos específicos que deba realizar cada afiliado por su cuenta.

La prioridad de las autoridades se centra actualmente en consolidar la coordinación entre las entidades estatales para formalizar el traspaso sin generar traumatismos en el reconocimiento de las prestaciones de los aviadores civiles.