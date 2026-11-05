Contundente mensaje de Luisa Fernanda W tras críticas sobre su boda con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W llamó la atención tras responder a un comentario sobre el peinado que lució en su boda con Pipe Bueno. La creadora de contenido defendió su elección con una reflexión sobre la importancia de mantener sus gustos sin cambiar para agradar a los demás.

La pareja celebró su unión el pasado 29 de octubre de 2026, con una ceremonia muy especial en la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada a 180 metros bajo tierra. Después de darse el sí en este emblemático escenario, los recién casados se trasladaron al Arena MX, donde disfrutaron de una gran fiesta junto a sus familiares y amigos.

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La llegada al altar era un momento esperado por sus seguidores, especialmente porque su compromiso se había anunciado tres años atrás, durante un viaje a Dubái. Aunque en el camino tuvieron que atender diferentes proyectos personales y profesionales, los planes de matrimonio se mantuvieron y finalmente pudieron celebrar su unión.



Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron en la Catedral de Sal de Zipaquirá. El vestido blanco marfil y el velo de estilo catedral fueron protagonistas del look nupcial de la influenciadora. /Foto: redes sociales

¿Qué respondió Luisa Fernanda W sobre su peinado?

Después de la ceremonia, comenzaron a circular diferentes fotografías y videos de la celebración en redes sociales. Entre los detalles que llamaron la atención estuvo el look de Luisa, quien recibió un comentario de un usuario que hizo referencia al estilo de peinado que suele lucir.

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"Tan perfeccionista y para todo el mismo peinado", escribió el internauta. La empresaria decidió responder con un mensaje que reflejó su manera de entender las decisiones personales y la importancia de mantenerse fiel a los propios gustos.

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"Las mejores cosas de la vida, para mí se repiten, no hay por qué cambiarlas para encajar o agradar... solo para conocedores", expresó Luisa Fernanda W, dejando ver que estaba feliz con su elección para esta fecha tan significativa.

Otro comentario estuvo relacionado con su expresión durante la ceremonia. Algunos usuarios interpretaron su semblante como una señal de tristeza, por lo que la creadora de contenido aprovechó para compartir una reflexión: "Solamente ve tristeza quien está triste... Solamente ve alegría quien vive alegre".

En otro video, la empresaria compartió su felicidad por esta nueva etapa y aseguró que todo salió mejor de lo que esperaba: "Miren, fue mejor de lo que me lo imaginé, mejor de lo que lo soñé", comentó, mientras agradecía a quienes le enviaron buenos deseos y mensajes de cariño.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que sueñan con casarse y las invitó a priorizar sus propios gustos: "Las únicas expectativas que ustedes deben de cumplir son las de ustedes mismas", afirmó. También contó que eligió su peinado, maquillaje y vestido pensando en su personalidad.

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¿Por qué los invitados vistieron de negro en la boda?

Uno de los elementos que hizo particular la celebración fue el código de vestimenta establecido por los novios. Ellos eligieron el negro absoluto para sus invitados, una propuesta que le dio una identidad especial a la ceremonia y a la fiesta posterior.

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Algunos internautas comentaron sobre esta elección y la describieron como "fúnebre". Ante las observaciones, la empresaria explicó el significado que tenía para ellos esta decisión: “Queríamos expresar solemnidad”.

Más allá de los comentarios, la boda también despertó numerosas muestras de cariño. Algunos seguidores la calificaron como: "la boda del año", "mágica", "impresionante" y "un sueño hecho realidad". Otros destacaron la admiración que sienten por ella y celebraron la historia que ha construido junto al cantante.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W durante sus votos matrimoniales?

Durante sus votos matrimoniales, la empresaria recordó a quienes dudaban del futuro de su relación con el cantante: "Un saludito para los que decían que esto no iba a durar ni un año. Ya llevamos 7 años, tenemos 2 hermosos hijos y nos estamos casando".

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La participación de sus pequeños, también se robó las miradas, pues fueron ellos quienes entregaron las argollas de matrimonio. Este gesto familiar enterneció a los seguidores, que compartieron mensajes de cariño y felicitaciones para los recién casados.