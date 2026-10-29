Francisco Bolívar reapareció con gesto a Luisa Fernanda W antes de su boda con Pipe Bueno

Francisco Bolívar sorprendió con una reacción a una publicación de Luisa Fernanda W justo cuando la creadora de contenido se prepara para casarse con Pipe Bueno.

El actor apareció en redes sociales para dejar un comentario en una de las fotografías que la influenciadora compartió durante la madrugada de este jueves 29 de octubre, fecha en la que se celebrará el esperado matrimonio de la pareja.

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La publicación de Luisa no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes están pendientes de cada detalle de la boda con el cantante de música popular. Sin embargo, entre los comentarios que recibió la empresaria también llamó la atención el de Francisco Bolívar, quien se hizo presente con un sencillo gesto que no tardó en despertar curiosidad.



El matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se ha convertido en uno de los acontecimientos que más expectativa genera entre sus seguidores. Después de dos años desde su compromiso, la pareja finalmente llegó al día en el que dará el siguiente paso en su relación.



¿Qué hizo Francisco Bolívar en la publicación de Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram para mostrar algunos momentos previos a su matrimonio con Pipe Bueno. En las imágenes, la influenciadora apareció con un vestido blanco mientras disfrutaba de una celebración familiar que incluyó una serenata de su prometido.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que dejó ver la emoción que siente por estar a pocas horas de dar el sí. Como era de esperarse, sus seguidores aprovecharon el espacio para expresarle sus buenos deseos y reaccionar a las imágenes de esta fecha especial.

Entre las interacciones apareció Francisco Bolívar, quien comentó la publicación de la empresaria utilizando emojis de estrellitas. Aunque su reacción fue breve, su presencia llamó la atención en medio de la conversación que se ha generado alrededor del matrimonio.

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llegan al día de su matrimonio

La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno era uno de los momentos más esperados por quienes siguen de cerca su relación. La pareja se comprometió hace dos años y, desde entonces, sus seguidores han estado atentos a las novedades relacionadas con la celebración.

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Durante este tiempo, la influenciadora y el cantante también han compartido diferentes etapas de su vida familiar, entre ellas el nacimiento de sus dos hijos. Estos acontecimientos han hecho parte de la historia que ambos han mostrado públicamente y que mantiene el interés de sus fanáticos.

Ahora, con la llegada del matrimonio, cada publicación relacionada con la celebración despierta comentarios y mensajes de quienes quieren conocer los detalles del evento.

La serenata de Pipe Bueno y las fotografías compartidas por Luisa durante su última noche antes de la boda fueron algunos de los momentos que quedaron registrados en redes sociales. La creadora de contenido dejó ver parte de la celebración familiar mientras se acercaba la hora de su unión con el intérprete.