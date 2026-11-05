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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Instructor y turista mueren tras accidente de ala delta en Río de Janeiro

VIDEO: Instructor y turista mueren tras accidente de ala delta en Río de Janeiro

Las autoridades locales se encuentran revisando las cámaras de seguridad del sector para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Accidente mortal de ala delta en Río de Janeiro
Momento del vuelo en ala delta de los pasajeros antes del accidente fatal en Río de Janeiro
Foto: pantallazo tomado de redes sociales y retocado con IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El pasado lunes 2 de noviembre se registró un accidente de ala delta en la zona sur de Río de Janeiro, Brasil. Lo que comenzó como un recorrido recreativo terminó en tragedia, luego de que la aeronave cayera violentamente sobre la playa de São Conrado.

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Las autoridades confirmaron que el accidente dejó dos víctimas mortales, Adrián Guillermo Arismendi, ciudadano argentino de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, quien se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos, y el instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años.

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Video del accidente de ala delta en Río de Janeiro

En los videos que circulan en redes sociales se observan tres ángulos diferentes del accidente, una cámara ubicada en la playa, otra instalada en la propia ala delta y un dispositivo de 360 grados enfocado en sus ocupantes.

En los registros audiovisuales se aprecia que los dos tripulantes quedaron inmóviles después del impacto. Ante la gravedad de lo ocurrido, varios testigos se acercaron rápidamente para intentar auxiliarlos.

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Posteriormente, los equipos de emergencia trasladaron a los dos hombres al Hospital Municipal Miguel Couto. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, ninguno logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones.

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¿Cómo fue el vuelo en ala delta en Río de Janeiro?

Según la información conocida, el vuelo comenzó en la plataforma de Pedra Bonita, un reconocido punto de despegue para la práctica de vuelo libre en la ciudad. Inicialmente, el recorrido transcurrió sin aparentes inconvenientes.

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No obstante, durante la aproximación al área de aterrizaje, el ala delta giró abruptamente hacia la derecha y perdió altitud de manera repentina. Finalmente, la aeronave impactó contra la arena y terminó chocando contra un muro de concreto.

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¿Qué han mencionado las autoridades sobre el accidente de ala delta?

La investigación judicial y administrativa está a cargo de la delegada Daniela Terra, quien solicitó informes a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) para revisar las condiciones y los protocolos operativos de los vuelos dobles.

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Por su parte, Bruno Menescal, presidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), aseguró que las condiciones meteorológicas y del viento eran favorables al momento del despegue. Menescal también señaló que Rodrigues dos Santos acumulaba más de diez años de experiencia en vuelo, aunque había obtenido su licencia oficial como instructor apenas un año antes.

Entre las hipótesis que se contemplan se encuentra un posible error humano, aunque será necesario esperar los resultados de las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Finalmente, el Club de Vuelo Libre de São Conrado emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las dos víctimas.

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