Larissa da Cruz, una joven de 29 años, fue encontrada sin vida en una vivienda de Gran São Paulo, Brasil. La mujer presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y residía en el lugar junto a su esposo, Vinicius Costa Silva, de 26 años.

Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de que la mujer se había quitado la vida el pasado 6 de septiembre, las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. El proceso llevó a la captura preventiva de Vinicius Costa Silva.

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Meses después, en noviembre, las autoridades encontraron el diario de Larissa da Cruz. En sus páginas, la joven mencionó en varias ocasiones a su pareja, un elemento que pasó a ser analizado dentro de la investigación.



¿Qué dice el diario de Larissa da Cruz?

En noviembre, la Policía Científica encontró en la vivienda de la víctima un cuaderno de carácter religioso. En sus escritos, Larissa le pedía a Dios que calmara el corazón y la mente de su esposo.

También hacía referencia a su hijo de tres años y citaba pasajes bíblicos, como Colosenses 3:14. “El Señor conoce todas las preocupaciones, los miedos, el cansancio y las frustraciones que él carga a causa de su trabajo y las situaciones a las que se enfrenta cada día”, se lee en uno de los fragmentos del documento.

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Por otra parte, los análisis del teléfono celular revelaron que la joven había consultado a ChatGPT sobre posibles alteraciones de comportamiento relacionadas con el consumo de anabolizantes, sustancia que, según la información conocida, su pareja habría comenzado a consumir días antes.

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Además, los peritos encontraron ansiolíticos y frascos de anabolizantes en la vivienda. No obstante, los investigadores señalaron que no hallaron registros que permitieran establecer que Larissa hubiera manifestado su intención de quitarse la vida ni que hubiera señalado directamente a su esposo como una posible amenaza.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la muerte de Larissa da Cruz?

Vinicius Costa Silva fue detenido el 7 de septiembre, durante el velorio de su esposa, por orden de las autoridades civiles y de la Corregiduría de la Policía Militar. Actualmente permanece bajo prisión preventiva en el Presidio Militar Romão Gomes.

Recientemente, la Primera Cámara de Derecho Criminal del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por su defensa. La decisión se produjo en medio de los elementos que siguen siendo analizados por las autoridades para esclarecer las circunstancias de la muerte de Larissa.

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Entre los aspectos periciales destacados por los investigadores se encuentra la trayectoria del proyectil y la ubicación de la herida, cerca del oído izquierdo. Este dato fue contrastado con los testimonios de familiares, quienes afirmaron que Larissa no era zurda.

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Encuentran diario de Larissa da Cruz donde habla de su pareja Foto: imagen tomada de redes sociales

Asimismo, los análisis del Instituto Médico Legal (IML) identificaron 17 lesiones en el cuerpo de la víctima. A esto se suma que el celular entregado por el acusado a la Policía no correspondía al dispositivo que utilizaba para comunicarse con su esposa.

Por su parte, la defensa de Vinicius sostiene que la muerte ocurrió que su pareja se quitó la vida y argumenta que los apuntes del cuaderno eran reflexiones personales sin relación directa con el fallecimiento.

La familia de Larissa, en cambio, rechaza esa versión. Sus allegados aseguran que la joven tenía proyectos de vida y estaba profundamente dedicada a su hijo.