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Revelan último video de joven que murió tras desplomarse cerca de la meta de maratón

La mujer participó en el maratón como homenaje a su abuelo, quien había fallecido. Sin embargo, sufrió un desplome durante la carrera y murió, en una historia que ha conmovido a quienes conocieron su caso.

Último video de Rachel Apa, la joven que se desplomó durante el maratón y murió a los 24 años
Último video de Rachel Apa, la joven que se desplomó durante el maratón y murió a los 24 años
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Rachel Apa, una joven de 24 años, falleció después de desplomarse mientras participaba en el Maratón de Nueva York.

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Lo que debía ser el último tramo de una exigente competencia terminó en una emergencia médica en Central Park, cuando estaba a pocos kilómetros de alcanzar la meta y sus familiares seguían cada uno de sus movimientos a través de una aplicación de seguimiento.

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La historia ha llamado la atención por las circunstancias en las que ocurrió la emergencia. Sus padres esperaban verla cerca del kilómetro 40,2 y permanecían pendientes del recorrido desde sus teléfonos. Sin embargo, mientras revisaban la ubicación de Rachel, notaron que había dejado de avanzar en el kilómetro 38,6.

La familia inicialmente esperaba que continuara su camino, pero al notar que pasaban los minutos sin que se registrara movimiento, decidió dirigirse al punto donde aparecía detenida. Al llegar, se encontraron con una escena que cambiaría por completo aquella jornada: una ambulancia salía del sector.

Puedes leer: El peligro oculto en el asfalto: Por qué colapsan los corredores en las maratones de ciudad

¿De qué murió Rachel Apa durante el Maratón de Nueva York?

Según el relato de su padre, la causa del fallecimiento fue la rabdomiólisis, una afección que puedepresentarse cuando existe un daño muscular severo.

Esta condición provoca que las fibras del músculo esquelético se descompongan rápidamente y liberen sustancias en el torrente sanguíneo que pueden afectar órganos como los riñones. Entre sus posibles desencadenantes se encuentra el esfuerzo físico extremo.

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El padre de Rachel expresó su desconcierto frente a lo sucedido, especialmente porque, según explicó, su hija gozaba de buena salud y se encontraba en excelente condición física.

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"Es inconcebible. Salud perfecta, forma perfecta, 24 años", manifestó al referirse a la muerte de la joven.

La rabdomiólisis puede tener diferentes causas y no necesariamente aparece en todas las personas que realizan actividad física intensa. En el caso de Rachel, la explicación compartida por su familia puso el foco en esta condición y en las circunstancias médicas que rodearon su fallecimiento.

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Rachel Apa había practicado hockey sobre césped en la Universidad de Bucknell

Además de su participación en el maratón, Rachel tenía una trayectoria vinculada al deporte. Durante su etapa universitaria practicó hockey sobre césped en la Universidad de Bucknell, una experiencia que hacía parte de su historia como deportista.

La joven también tenía una motivación familiar para participar en la competencia. Según la información compartida por sus allegados, decidió correr el Maratón de Nueva York en honor a su abuelo, quien falleció a causa de la enfermedad de Parkinson.

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Por eso, la carrera tenía un significado especial para ella y su familia. Sus padres estaban pendientes de su avance y esperaban acompañarla durante los últimos kilómetros antes de llegar a la meta.

La muerte de Rachel ocurrió cuando estaba a aproximadamente dos millas de completar los 42 kilómetros de la competencia. Su recorrido quedó interrumpido en Central Park, justo cuando se acercaba el final de una prueba para la que se había preparado.

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