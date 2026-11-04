Hombre acabó con sus dos hijos y su suegra; grabó el hecho y dejó mensaje a su esposa

Un hombre de 42 años, identificado por la prensa francesa como Jean-Paul Monnot, es señalado de acabar con sus dos hijos, de 6 y 10 años, y a su suegra, de 74, antes de quitarse la vida.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el 2 de septiembre en una pequeña localidad del departamento de Haute-Saône, en el este de Francia, en medio de un proceso de separación matrimonial.

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¿Qué encontraron las autoridades sobre lo ocurrido con Jean-Paul Monnot?

Los análisis forenses, cuyos resultados fueron divulgados por la Fiscalía de Vesoul, bajo la dirección del fiscal Arnaud Grécourt, permitieron establecer las causas de muerte de las víctimas. Los niños, identificados como Eden y Nino Monnot, fallecieron por disparos en la parte inferior del torso. Además, los especialistas confirmaron que sus cuerpos no presentaban otras lesiones.

Sin embargo, el examen forense de la mujer de 74 años, quien sería la suegra del hombre, reveló mayores signos de violencia. La víctima murió debido a una hemorragia masiva provocada por tres heridas con arma blanca en el tórax y el abdomen. Asimismo, los especialistas encontraron hematomas en el rostro, los brazos y el pecho, compatibles con golpes o maniobras de sujeción. También detectaron lesiones en el cuello que podrían estar relacionadas con un posible ahorcamiento.

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Jean-Paul Monnot habría grabado la muerte de sus hijos y su suegra Foto: imagen tomada de L'est republicain

Por su parte, la autopsia de Jean-Paul Monnot determinó que murió por un único disparo debajo del mentón.

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¿Cómo fueron encontrados los cuerpos?

Los cuerpos fueron hallados en diferentes zonas de la propiedad donde residía el hombre, mientras se adelantaban obras de remodelación en la vivienda.

Los cuerpos de los menores estaban en el interior de un vehículo utilitario, mientras que los cuerpos de Jean-Paul Monnot y de su suegra fueron encontrados en una casa prefabricada. Por otro lado, se conoció que la esposa del hombre, quien trabaja como auxiliar de enfermería, no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

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Vecinos de la localidad relataron que escucharon dos detonaciones y, posteriormente, algunos gritos que alertaron sobre lo que estaba sucediendo.

La investigación judicial estableció que el hombre utilizó una escopeta de caza. Aunque las autoridades señalaron que no tenía antecedentes por delitos, medios locales informaron que habría tenido problemas previos con la justicia.

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¿Por qué Jean-Paul Monnot habría acabado con la vida de sus hijos y su suegra?

En un primer momento, las autoridades contemplaron la posibilidad de que las tres víctimas se hubieran quitado la vida. Sin embargo, las investigaciones posteriores apuntaron a que se trataría de un caso de homicidio seguido de que este se quitó la vida. Charles Martino-Herter, primo del señalado, declaró ante medios locales que el hombre habría grabado lo ocurrido y enviado el video a su expareja acompañado del mensaje: “Esto es lo que te merecés”.

Asimismo, se conoció que Jean-Paul Monnot habría realizado llamadas a otros familiares mientras se quitaba la vida. Por ahora, la Fiscalía continúa analizando las pruebas recopiladas para esclarecer las circunstancias del caso y determinar los motivos que habrían llevado al hombre a cometer estos hechos.