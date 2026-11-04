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Christa Pike lanza inédita petición tras sobrevivir a doble inyección letal

La mujer afirmó que había asumido que moriría el día de la ejecución, por lo que no se preparó para la posibilidad de salir con vida.

Christa Pike junto a jeringas de inyección letal tras su petición en prisión.
Christa Pike, condenada a muerte, tras realizar una insólita solicitud luego de sobrevivir a la inyección letal
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Christa Pike, reclusa estadounidense condenada a muerte en 1996 por la muerte de su compañera de estudios, Colleen Slemmer, presentó una moción formal ante un tribunal para evitar su regreso al módulo penitenciario donde permanecía recluida.

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La solicitud se produjo después de que sobreviviera a dos intentos de ejecución mediante inyección letal. Según se conoció, el recurso fue presentado el martes 3 de noviembre, varias semanas después de los procedimientos fallidos que tuvieron lugar el 30 de septiembre en el estado de Tennessee.

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Sus abogados argumentan que un nuevo traslado al pabellón representa una amenaza para su integridad física, debido tanto a su estado de salud como a las condiciones de seguridad de las instalaciones.

¿Cuáles son los motivos de Christa Pike para no volver al módulo penitenciario?

Los abogados de Pike fundamentaron la petición en los antecedentes de violencia registrados en el recinto. En el documento judicial, los representantes legales señalaron que "este módulo alberga a reclusos con un historial significativo de agresiones y problemas disciplinarios".

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Por su parte, la propia reclusa describió las difíciles condiciones de convivencia que experimentó durante el tiempo que permaneció en esas instalaciones.

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“Durante los dos años en que viví allí, presencié múltiples agresiones de presos en régimen de máxima seguridad contra otros reclusos y guardias, así como casos de varias personas que sufrían crisis psicológicas agudas y que constituían un peligro significativo”, expresó Pike en la moción.

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Fotografía comparativa de Christa Pike en prisión (TDOC) y en su juventud, mostrando su estado de salud tras la inyección letal.
Abogado de Christa Pike revela el estado de salud de la mujer de 50 años después del procedimiento fallido
Foto: imágenes tomadas de AFP y redes sociales

Sobre la posibilidad de regresar al pabellón en sus actuales condiciones de salud, manifestó: “Temo resultar gravemente herida si me trasladan a ese módulo estando tan débil”. Además, aseguró que, debido a su estado físico, no tendría la capacidad de defenderse ni de escapar ante una eventual agresión.

Los antecedentes médicos de Christa Pike

Según información publicada por la revista People, el pasado 8 de enero sus abogados presentaron una demanda en la que advirtieron que la reclusa padecía trombocitosis, un trastorno sanguíneo que, en algunos casos, puede estar asociado con enfermedades graves de la sangre. En ese recurso, los letrados argumentaron que esta condición médica podía incrementar el sufrimiento durante la aplicación de la inyección letal.

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A esto se suma que otro medio local dio a conocer un audio previo al procedimiento de ejecución, en el que Pike manifestó su temor a que la inyección fallara, especialmente por la condición que presentaba en la sangre. Después de los intentos fallidos de ejecución, la mujer fue trasladada a un centro médico, donde permaneció varios días inconsciente y desarrolló neumonía.

Puedes leer: Se conocen las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal

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Actualmente, se encuentra bajo régimen de aislamiento, una situación que, según manifestó, le ha ocasionado “graves daños psicológicos y traumas”. Además, en una carta reciente describió que padece un dolor “constante”.

Pike estaba programada para convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde la reinstauración de la pena capital en Estados Unidos, en 1977, se han registrado 17 ejecuciones en ese estado. Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en Tennessee.

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