Peligrosa sustancia detectada en algunas prendas de plataformas digitales podría enfermarte

Si sueles comprar ropa por internet a través de plataformas digitales internacionales como Temu, Shein o Amazon, hay un aspecto clave de seguridad e higiene que debes tener en cuenta al renovar tu armario.

En medio del debate sobre la propuesta gubernamental de aplicar un cobro del 19% de IVA a todas las compras importadas de menos de $200 dólares, ha surgido una advertencia importante en materia de salud pública y regulación de consumo.

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Durante su participación en el programa radial El Klub, el abogado y especialista en protección al consumidor Juan Pablo López expuso detalles sobre las condiciones en las que ingresan al país ciertos artículos textiles provenientes del comercio electrónico exterior.



Más allá de los análisis sobre el impacto fiscal para el bolsillo del usuario, López enfatizó que la atención principal debe centrarse en las garantías sanitarias y de seguridad física con las que se fabrican y distribuyen estas prendas de vestir.

¿Cuál es la sustancia peligrosa detectada en prendas de plataformas digitales y qué riesgos genera?

El punto central de esta alerta radica en los materiales de fabricación utilizados en la industria del consumo masivo textil, conocida popularmente como Fast Fashion o moda rápida.

Según lo revelado por el abogado Juan Pablo López en El Klub, existen estudios específicos que han identificado que parte de esta ropa importada contiene componentes elaborados a base de plomo.

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La presencia de plomo en productos textiles representa un riesgo directo para el bienestar de los consumidores. López explicó que esta sustancia química puede acarrear severos efectos sanitarios y salubres para quienes entran en contacto con las prendas, pues el cuerpo puede verse expuesto a químicos nocivos presentes en las telas.

El especialista enfatizó que, aunque la presencia de este elemento no se presente necesariamente de manera masiva en la totalidad de los envíos, los análisis de laboratorio sí han podido identificar productos contaminados.

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Por ello, existe el peligro real de que una persona sea desafortunada y reciba un artículo con trazas nocivas para su salud.

El modelo del Fast Fashion impulsa la producción apresurada y masiva de vestimenta para abastecer las plataformas digitales de comercio electrónico.

No obstante, cuando adquieres estas prendas a precios sumamente bajos, muchas veces se omite la verificación de los insumos químicos empleados en la confección del producto, lo que termina exponiendo al comprador a sustancias peligrosas sin su conocimiento.

¿Por qué las prendas importadas por internet carecen de controles sanitarios en comparación con la industria local?

Una de las principales preocupaciones manifestadas durante la entrevista en El Klub es la ausencia de una cadena de seguridad y fiscalización estricta sobre la indumentaria que se adquiere en tiendas virtuales extranjeras.

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A diferencia de lo que sucede con el comercio transfronterizo por aplicaciones, la producción textil nacional en Colombia está sujeta a normativas y requisitos exigentes.

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Las autoridades locales imponen regulaciones rigurosas que verifican tanto las condiciones de salubridad y seguridad de los productos terminados, como los estándares de las instalaciones, bodegas, maquinaria y condiciones laborales en las que operan los fabricantes nacionales.

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En contraste, los artículos elaborados en otras latitudes y comercializados mediante plataformas digitales a menudo carecen de un seguimiento claro sobre sus procesos de manufactura y sobre los insumos utilizados en las telas.

Esta disparidad no solo afecta la equidad en la competencia entre los productores locales y los fabricantes internacionales, sino que deja en desprotección al consumidor final.

Cuando compras directamente a comercios extranjeros a través de canales digitales, el producto no pasa por las mismas pruebas sanitarias ni de calidad exigidas a los comercios formales del país.

Por esta razón, López concluyó que la discusión pública debe ir más allá de si un impuesto incrementa el valor de la ropa, enfocándose prioritariamente en en qué condiciones sanitarias y de seguridad estamos recibiendo los bienes que consumimos.

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Mira la entrevista completa aquí: