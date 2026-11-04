La poco conocida profesión de Peter Manjarrés que aún disfruta: “Yo soy más de práctica”

En entrevista con El Klub de La Kalle, el cantante vallenato Peter Manjarrés compartió detalles de su vida profesional y recordó especialmente su etapa previa al éxito musical, cuando se formó y ejerció como odontólogo.

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¿Cómo fue el paso de Peter Manjarrés por la odontología?

El artista relató que se trasladó a Bogotá durante la década de 1990 para cursar sus estudios universitarios de odontología. Según contó, se graduó un 5 de julio, antes de lanzar su primera producción discográfica.



"Sinceramente, ni el mejor estudiante ni el peor. Fui un man responsable; en la práctica me fue muy bien como odontólogo, soy más de práctica que teoría", comentó.

Asimismo, destacó su preferencia por las intervenciones quirúrgicas dentro de esta profesión: "Me encantaba la cirugía... me encanta la exodoncia", explicó.

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Por otro lado, recordó algunos de los protocolos clínicos que aprendió durante su formación universitaria, especialmente los relacionados con las extracciones dentales.

"Cuando tú sacas una muela tienes que poner a firmar al paciente porque, o si no... una exodoncia es una cirugía". Igualmente, señaló uno de los principios que aprendió durante sus estudios: "La idea no es sacar las muelas; cuando uno saca una muela es porque ya no tiene remedio".

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¿Qué recordó Peter Manjarrés sobre su experiencia como odontólogo?

Manjarrés también habló de las exigencias académicas que debía cumplir durante los últimos semestres de su carrera, cuando los estudiantes tenían que alcanzar determinadas metas clínicas para aprobar las asignaturas.

"Nosotros ganamos los semestres por requisitos. Cuando ya son los últimos semestres colocaban unos requisitos, y si tú no cumplías esos requisitos y los hacías bien, perdías el semestre", recordó.

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En ese contexto, relató algunas de las dificultades que enfrentaba para cumplir con las prácticas, pues dependía de la asistencia de sus pacientes. El cantante recordó una anécdota particular: "Se me perdió una señora una vez... fui a buscarla y me dijo que no venía porque el marido estaba celoso".

Adicionalmente, se refirió a los costos económicos de la carrera y del instrumental que necesitaba para desarrollar sus prácticas. Según explicó, en algunas ocasiones, la necesidad de cumplir con los requisitos académicos llevaba a los estudiantes a asumir los gastos de los tratamientos.

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¿Peter Manjarrés volvería a ejercer como odontólogo?

Al hablar de la financiación de sus estudios, el artista expresó el orgullo y agradecimiento que siente hacia su familia, especialmente hacia su madre, quien asumió los gastos de su formación profesional.

"De las cosas que siempre vivo orgulloso es de mi mamá, madre soltera, y que me haya pagado la carrera", manifestó.

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También contó que desde quinto semestre comenzó a generar sus propios recursos a través de presentaciones musicales durante los fines de semana en Bogotá. De igual manera, aclaró que su situación económica antes de alcanzar el reconocimiento artístico era diferente a lo que algunas personas podrían imaginar.

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"Muchas personas creen que uno tiene plata de cuna... yo no me considero que tengo plata", expresó. Sobre su percepción actual como profesional, Manjarrés señaló que su reconocimiento como cantante puede generar cierta desconfianza entre quienes conocen su faceta como odontólogo.

"La gente, como me ve como cantante, como que dice: 'yo no confío en este'. Es lo que percibo", comentó.

Finalmente, manifestó que le gustaría aprovechar sus conocimientos y experiencia en esta área para desarrollar un proyecto de carácter social que beneficie a personas con dificultades económicas para acceder a servicios odontológicos. "Me gustaría en algún momento montar algo, pero para ayudar a la gente que no tiene cómo ir donde los odontólogos", concluyó.

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