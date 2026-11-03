Sara Corrales comparte preocupante mensaje sobre la crisis de su hija: “No sé qué hacer”

Sara Corrales volvió a aparecer en sus redes sociales y, en esta ocasión, sorprendió a sus seguidores al compartir una complicada etapa que atraviesa junto a su hija Mila, quien nació el pasado 7 de mayo de 2026.

La actriz habló sobre las dificultades que enfrenta durante las noches debido a los cambios en los hábitos de descanso de la pequeña. Según explicó, esta situación coincide con varios procesos del desarrollo infantil, entre ellos la regresión del sueño, los brotes de crecimiento y la dentición.

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¿Cuál es la situación que está enfrentando Sara Corrales?

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la actriz explicó que durante los primeros meses de vida los bebés experimentan diferentes transformaciones que pueden modificar sus rutinas de descanso.

En el caso de Mila, Sara Corrales señaló que varios de estos procesos estarían ocurriendo al mismo tiempo. Además de la regresión del sueño de los cuatro meses y un brote de crecimiento, la pequeña estaría atravesando la aparición de tres dientes.

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La artista recordó que, antes de que comenzaran estos cambios, su hija tenía hábitos de descanso bastante estables. Incluso llegó a dormir entre seis y siete horas seguidas durante algunas noches, una situación que la tenía muy contenta con la rutina que habían conseguido.

Al recordar esa etapa, la actriz expresó: "Y yo dije: 'Esta perfección, yo feliz, ¿qué es este premio?'". Sin embargo, esa tranquilidad cambió cuando comenzaron los despertares frecuentes durante la madrugada.

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¿Cómo está lidiando Sara Corrales con los problemas de sueño de su bebé?

La estabilidad inicial se vio interrumpida cuando Mila comenzó a despertarse repetidamente durante la noche, llegando a hacerlo prácticamente cada hora.

Ante el cansancio que implica atender a la pequeña durante la madrugada, Sara Corrales y su esposo decidieron organizarse mediante turnos nocturnos para acompañarla cada vez que interrumpe su descanso.

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A pesar de esta organización, la pareja todavía tiene dudas sobre las medidas que están tomando para tranquilizar a la bebé.

La actriz reveló que suelen ofrecerle leche cada vez que Mila se despierta, incluso cuando no parece tener una necesidad evidente de alimentarse. Al reflexionar sobre esta práctica, Corrales reconoció: "Estoy en un conflicto y la estamos embarrando", mencionó.

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¿Qué ayuda pidió Sara Corrales a sus seguidores?

A través de su relato, la actriz mostró algunas de las dificultades que enfrenta durante esta etapa de la maternidad y las dudas que han surgido al intentar adaptar las rutinas familiares a los cambios de su hija.

Por esta razón, decidió acudir a su comunidad digital para conocer otras experiencias y recibir recomendaciones que puedan orientarla en este proceso.

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"No sé qué hacer. ¿Qué hago?", preguntó Sara Corrales al finalizar su publicación, con la esperanza de recibir consejos de sus seguidores sobre cómo afrontar los despertares nocturnos de Mila.