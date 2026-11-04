Ignacio Baladán se pronuncia sobre la salud de La Segura y le dedica emotivas palabras

La salud de La Segura despertó preocupación entre sus seguidores, luego de que la creadora de contenido tuviera que ingresar a una clínica privada por una afección en la columna. Desde entonces, permanece bajo observación y recibe atención médica especializada.

Durante este proceso, su esposo, Ignacio Baladán, compartió por medio de sus redes sociales algunos momentos del acompañamiento que le brinda en el centro médico. Sus publicaciones captaron la atención de varios de sus seguidores, quienes están pendientes de la salud de la influenciadora.

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La pareja compartió detalles desde el centro de salud; a través de videos cortos, el uruguayo dejó ver la calidez de su relación mientras aguardan las valoraciones médicas sobre el dolor agudo que aqueja a la creadora de contenido.



¿Qué mensaje le dedicó Ignacio Baladán a La Segura en la clínica?

Durante la estancia hospitalaria, Ignacio ha grabado el día a día junto a la camilla de su esposa. En sus publicaciones dedicó unas palabras que conmovieron a varios usuarios en redes sociales: “Te amo, vamos a salir de esta. Sos la persona más fuerte que conozco y te admiro mucho”.

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Asimismo, el chef recordó que saldrán adelante con fe y que Dios los acompaña en este episodio. Pese a la complejidad médica, reveló que la caleña mantiene su humor ácido en la habitación, haciéndole bromas mientras aguarda la evolución de su dolor.

La situación de salud de la creadora de contenido obligó a la pareja a cancelar varios viajes laborales y también le impidió asistir como presentadora a los Premios Heat en México. En medio de este proceso, Natalia publicó un video de su esposo trabajando desde la laptop y le agradeció por acompañarla y mantenerse pendiente de ella.

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¿Cómo reaccionó La Segura y qué pidió su familia tras el mensaje?

La artista enfatizó la importancia de valorar al compañero de vida con las siguientes palabras: “Algo que potencializa una relación es que haya admiración”, agregando que Dios los unió sabiendo su fortaleza. Él respondió: “Cada día te amo y te admiro más”.

Por su parte, Alexa Mena, mamá de la influenciadora, recurrió a las redes sociales para pedir acompañamiento espiritual y convocar a sus seguidores a una jornada de ayuno y oración por la salud de su hija, con la esperanza de que pueda superar este difícil momento.

La Segura dedicó un emotivo texto en sus redes a Ignacio Baladán, destacando su admiración y apoyo incondicional durante sus días de hospitalización Foto: @la_segura

¿Cuál es el estado de salud de La Segura?

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A través de sus historias de Instagram, Natalia Segura anunció que recibió el alta médica y compartió su emoción por regresar a casa. Aunque todavía siente bastante dolor, especialmente por el movimiento del carro durante el traslado, se mostró contenta de salir de la clínica y volver a estar con su familia.

La creadora de contenido también confirmó que le instalaron una bomba para controlar el dolor. Entre sus planes al llegar a casa mencionó que quería darse un baño, pero lo que más esperaba era reencontrarse con su hijo Luca: “No veo la hora de ver a mi hijo”.

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La Segura explicó que los resultados de una resonancia magnética evidenciaron una grave afectación en su zona lumbar, debido a la presión que una de sus vértebras ejercía sobre un disco de la columna, por lo que necesitó atención médica especializada.

A este diagnóstico se sumó el hallazgo de un fragmento metálico superficial cerca de su columna. Sin embargo, los médicos desaconsejaron retirarlo por los riesgos del procedimiento y evaluaron alternativas para controlar el dolor, entre ellas un bloqueo y la instalación de una bomba con medicamentos.