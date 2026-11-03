Shakira estaría en Barranquilla por delicado estado de salud de su padre, William Mebarak

Shakira habría llegado de urgencia a Barranquilla este martes 3 de noviembre, luego de que se conociera información sobre una nueva hospitalización de su padre, William Mebarak Chadid, de 95 años.

La noticia fue divulgada por el programa de televisión estadounidense 'Al rojo vivo', de Telemundo, que entregó detalles sobre el supuesto desplazamiento de la cantante a Colombia.

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De acuerdo con el informe, la artista estaría nuevamente en la capital del Atlántico para acompañar a su papá, quien atravesaría complicaciones de salud y habría sido ingresado a una clínica de la ciudad.



Aunque la información ha despertado expectativa entre sus seguidores, hay un detalle importante: hasta el momento, Shakira no ha confirmado públicamente su llegada ni se ha pronunciado sobre el estado de salud de su padre.



La periodista Sulay Ucros, corresponsal del programa en Barranquilla, presentó imágenes de dos camionetas que se desplazaban por la ciudad bajo el acompañamiento de agentes de Policía en motocicletas. Los vehículos habrían llegado al sector de El Country, donde se encuentra la residencia de los padres de la intérprete de 'Antología'.

Según la información entregada por el medio, Shakira estaría en uno de esos carros y posteriormente se dispondría a visitar a William Mebarak, quien habría requerido nuevamente atención médica.

"La cantante no ha confirmado esta información", aclaró Sulay Ucros durante el reporte emitido este martes por Telemundo.

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¿Por qué Shakira habría viajado a Barranquilla?

La posible llegada de la cantante a Colombia estaría relacionada con la situación médica de su padre, quien ha enfrentado diferentes quebrantos de salud durante los últimos años. William Mebarak cumplió 95 años el pasado 6 de septiembre y, aunque ha recibido atención especializada en distintas oportunidades, su estado de salud ha generado preocupación entre sus familiares.

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Uno de los episodios más delicados ocurrió a comienzos de mayo de 2026, cuando sufrió una isquemia. La situación coincidió con un momento importante para la carrera musical de Shakira, quien ofreció un multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

En aquella oportunidad, William Mebarak tuvo que permanecer en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras recibía atención médica. Ahora, la información sobre una posible nueva hospitalización ha vuelto a poner la atención sobre la salud del padre de la artista.

La barranquillera ha procurado mantener algunos aspectos de su vida familiar lejos de la exposición pública, por lo que todavía no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias que habrían motivado esta nueva atención hospitalaria.

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Los problemas de salud que ha enfrentado William Mebarak

Los quebrantos de salud de William Mebarak no son recientes. Durante los últimos años, el padre de Shakira ha pasado por diferentes procedimientos médicos y hospitalizaciones que han requerido el acompañamiento de su familia.

En una de las ocasiones anteriores, sufrió un cuadro de neumonía que obligó a trasladarlo a la clínica Iberoamérica de Barranquilla. En ese momento, la cantante estuvo pendiente de su evolución y lo acompañó durante su recuperación. Su permanencia en el centro médico se extendió por cerca de dos semanas.

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Otro de los procedimientos médicos más importantes ocurrió en 2023, cuando fue sometido a una cirugía cerebral en la Clínica Serena de Cartagena. La intervención tuvo como objetivo implementar una válvula para tratar la hidrocefalia que padecía.

Este procedimiento fue uno de los episodios que más atención generó alrededor de la familia de la artista, debido a la complejidad de la condición médica de su padre y a la preocupación que existía por su recuperación.

A estos antecedentes se suma una caída que sufrió en mayo de 2022, cuando todavía residía en Barcelona, España. En aquella oportunidad fue atendido en la clínica Teknon, mientras su familia atravesaba otro momento complicado.