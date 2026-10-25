Shakira y Piqué, cara a cara: Sale a la luz la incómoda razón de su reencuentro

Si sigues de cerca la actualidad del entretenimiento y la vida de las celebridades, sabrás que los nombres de Shakira y Gerard Piqué vuelven a acaparar la atención mediática.

En esta ocasión, la artista colombiana y el exfutbolista catalán han vuelto a coincidir en un escenario judicial debido a asuntos estrechamente relacionados con la crianza de sus dos hijos, Milan y Sasha.

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¿Por qué se reencontraron Shakira y Piqué en los juzgados de Barcelona?

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron en la Ciudad de la Justicia de Barcelona con el objetivo de revisar algunos de los términos legales que establecieron tras el fin de su relación sentimental.



Específicamente, la cantante barranquillera acudió a esta instancia judicial para abordar y reevaluar los aspectos vinculados con el régimen de visitas y la custodia de los menores.

Este desplazamiento de la cantante se produjo aprovechando un descanso dentro de sus compromisos profesionales. Actualmente, Shakira se encuentra instalada en Madrid, ciudad donde adelanta su residencia europea como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Al disponer de una pausa en su calendario de presentaciones, la artista viajó a la capital catalana para asistir personalmente a la cita en el tribunal.

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El punto central de esta revisión radica en la logística de los viajes de los niños. En el acuerdo inicial alcanzado tras la separación, se contemplaba que el antiguo jugador del FC Barcelona viajara con regularidad a Miami, ciudad en la que residen los menores junto a la artista, para pasar tiempo con ellos.

Sin embargo, ese esquema acordado comenzó a ser objeto de revisión debido a las dificultades y al desgaste que representan estos traslados tan frecuentes para Milan y Sasha.

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Ante la constante necesidad de viajar para cumplir con las condiciones fijadas, se abrió la posibilidad de reconsiderar ciertos puntos del convenio para evaluar la dinámica familiar y garantizar mejores condiciones en las visitas.

¿Qué revelaron Las Mamarazzis sobre el juicio y la relación actual de la expareja?

El proceso judicial ha generado gran expectativa, y las periodistas españolas conocidas como Las Mamarazzis aportaron detalles sobre lo sucedido a puerta cerrada.

Según explicaron las comunicadoras, la audiencia se manejó con extrema cautela y privacidad, orientándose a la presentación de pruebas e informes que permitieran a la autoridad tomar una decisión favorable para el bienestar de los niños.

Durante el desarrollo del juicio se presentaron numerosas pruebas de ambas partes, e incluso intervinieron peritos españoles y estadounidenses que testificaron de manera remota a través de videollamadas o Skype.

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La evaluación del tribunal se centró en analizar de forma escrupulosa cómo es el día a día real de Milan y Sasha.

Asimismo, las periodistas aclararon ciertos rumores sobre los momentos previos al encuentro. Se confirmó que no existió ninguna reunión presencial previa entre Shakira y Piqué antes de entrar al juzgado.

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No obstante, sí se produjo una conversación telefónica iniciada por la abogada de Shakira hacia la contraparte pocas horas antes de la cita en Barcelona, con el fin de intentar un acuerdo previo.

Por otro lado, Lorena Vázquez, una de las integrantes de Las Mamarazzis, señaló que existe cierto malestar por parte de Gerard Piqué y de su entorno familiar.

Este descontento estar presuntamente vinculado con la postura de la cantante para evitar que los niños pasen períodos extensos con la familia paterna en Barcelona, buscando que el exfutbolista se traslade a Miami.

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Según expresaron las periodistas, a los padres de Piqué les afecta dejar de ver a sus nietos en la cotidianeidad tras su mudanza a Estados Unidos, si bien reconocieron que Shakira busca lo mejor para sus hijos.

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Finalmente, se confirmó cuál es el estado actual de la comunicación entre ambos. A diferencia de lo que ocurría en 2022, cuando la ruptura era reciente y solo se hablaban mediante abogados, hoy Shakira y Piqué mantienen contacto directo y fluido a través de mensajes de WhatsApp.

Aunque se trata de conversaciones cordiales y estrictamente limitadas a temas referentes a sus hijos, esta vía directa se mantiene para priorizar el bienestar de los menores.

