Mamá de La Segura pidió oraciones para su hija tras delicado momento de salud, ¿qué pasó?

La preocupación por el estado de salud de La Segura continúa entre sus seguidores. Esta vez fue su mamá, Alexa Mena, quien decidió pronunciarse públicamente para hacer una inesperada petición a quienes siguen de cerca a la creadora de contenido y desean acompañarla durante este difícil momento.

A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió un mensaje en el que habló de la situación que atraviesa su hija, Natalia, y reconoció que no ha sido fácil enfrentar lo que está pasando. Sin embargo, más allá de contar detalles sobre su estado, quiso convocar a las personas que quieran unirse a ella en una actividad muy especial: un ayuno y una jornada de oración por su recuperación.

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¿Qué pidió la mamá de La Segura por la salud de su hija?

Alexa Mena utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a su comunidad y compartir cómo está viviendo este momento relacionado con la salud de Natalia. En sus primeras palabras, dejó claro que conoce la preocupación que existe alrededor de su hija y que, aunque intenta mantenerse fuerte, hay situaciones que resultan difíciles de afrontar.



"Hi mi mundo bello, cómo están, para nadie es un secreto lo que pasa con la salud de Natalia, mi princesa hermosa, bella, valiente, resiliente, admirable mujer de Dios, no deja de ser difícil vivir ciertos procesos en nuestras vidas sin comparar con los procesos de otros...", expresó.



Uno de los puntos que llamó la atención de su mensaje fue la reflexión que hizo sobre la tendencia a comparar las dificultades personales con las de otras personas. Según explicó, reconocer que alguien más puede estar atravesando una situación complicada no significa que el dolor propio deje de tener importancia.

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La mamá de la influencer quiso hacer énfasis en que cada proceso merece ser atendido y que las emociones de quienes atraviesan momentos difíciles también son válidas. Por eso, invitó a sus seguidores a mantener la fe y dejar en manos de Dios aquello que no siempre está bajo su control.

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Alexa Mena convocó a un ayuno y oración por La Segura

La petición más especial llegó cuando Alexa manifestó que quería reunir a todas las personas que estuvieran dispuestas a acompañarla espiritualmente por la salud de Natalia.

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La mujer no se limitó a agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido, sino que hizo una invitación directa a quienes quieran sumarse a una jornada de ayuno y oración. Su intención es unir las peticiones para pedir por el bienestar de su hija y por el alivio del dolor que estaría atravesando.

"Hoy convoco a las personas que les nazca, si quieren acompañarme en ayuno y oración por la salud de natica, se los agradezco con todo mi corazón", escribió.

El mensaje rápidamente llamó la atención de quienes siguen a La Segura, pues dejó ver el deseo de su mamá de encontrar acompañamiento en medio de las circunstancias actuales.

Además, Alexa expresó que, aunque confía en los planes de Dios y en su voluntad, también siente la necesidad de pedir por la recuperación de Natalia. Una solicitud que hizo desde su fe y el amor que siente por su hija.

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¿Qué enfermedad tiene La Segura? Estos son sus antecedentes de salud

Natalia Segura, conocida como La Segura, ha enfrentado diferentes complicaciones de salud a lo largo de los años.

Entre sus antecedentes médicos se encuentran el dolor crónico, la neuropatía severa y el trauma raquimedular, condiciones relacionadas con las secuelas de un ataque con arma de fuego que sufrió el 23 de noviembre de 2013 en Cali, cuando recibió varios impactos que comprometieron su columna vertebral y médula espinal.

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La creadora de contenido también ha hablado anteriormente de las complicaciones que enfrentó por la presencia de biopolímeros en su cuerpo, situación que requirió atención médica.

En este caso, es importante aclarar que estos son antecedentes médicos conocidos de la influencer y no significa que Alexa Mena haya confirmado una recaída por alguna de estas condiciones. La situación actual continúa bajo valoración médica.