Se conoce nuevo parte médico de Laura Bozzo: “Le daban un 10 % de posibilidades”

La salud de la reconocida presentadora Laura Bozzo estuvo en el centro de la atención pública, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre la posibilidad de que perdiera la vida. Sin embargo, en las últimas horas, su hija entregó nuevos detalles sobre su estado de salud y reveló cómo comenzó el complicado episodio médico que enfrentó.

Inicialmente, confirmó que la comunicadora logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de atravesar un cuadro clínico de extrema gravedad que puso en riesgo su vida. Asimismo, explicó que todo comenzó con una peritonitis provocada por la perforación de una úlcera abdominal.

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Luego de varios días de hermetismo y preocupación en el mundo del entretenimiento, Victoria de la Fuente, hija mayor de la presentadora, rompió el silencio durante una entrevista concedida al programa peruano Amor y Fuego.



En la conversación, De la Fuente entregó detalles del parte médico de su madre y recordó los momentos más críticos que atravesó durante su hospitalización.



¿Por qué Laura Bozzo terminó en UCI?

De acuerdo con las declaraciones de su hija, el deterioro en la salud de la figura televisiva se produjo de manera repentina, debido a una complicación en su sistema digestivo.

!Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó y entró en peritonitis!, explicó Victoria de la Fuente al describir la emergencia médica que obligó a trasladar a su madre a un centro asistencial. La gravedad del cuadro clínico fue tal que, según recordó, los médicos le dieron pocas posibilidades de sobrevivir.

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"A la hora que ingresó, creo que le daban 10 % de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper, súper grave", confesó la hija de Laura Bozzo al recordar las difíciles circunstancias en las que ingresó su madre al hospital.

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Laura Bozzo hospitalizada: diagnóstico médico, complicaciones de salud y estado actual Foto: Redes de Laura Bozzo

¿Por qué hubo poco información sobre el estado de salud de Laura Bozzo?

Victoria de la Fuente aclaró que la familia prefirió manejar la situación con cautela debido a la gravedad y evolución cambiante del cuadro médico. Según explicó, las condiciones de la presentadora podían mejorar o empeorar drásticamente en cuestión de horas, por lo que decidieron esperar antes de ofrecer información pública.

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Durante los 14 días que la conductora permaneció en cuidados intensivos, sus hijas organizaron turnos para acompañarla y estar pendientes de su evolución. "Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada2, afirmó.

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Actualmente, el panorama médico de la presentadora ha mostrado una evolución favorable. Victoria de la Fuente confirmó que Laura Bozzo ya se encuentra consciente y que fue trasladada fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar su tratamiento en una habitación de hospitalización convencional.

"Gracias a Dios, parece ser que ya va de salida. Dentro de todo, el cuadro está mucho más controlado" concluyó su hija.

De esta manera, aunque la presentadora deberá continuar bajo observación médica, mientras sus seguidores están al tanto de las novedades con relación a su estado de salud.