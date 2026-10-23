Andrea Serna está de luto por una dolorosa pérdida y sorprende con sus palabras

Andrea Serna, reconocida presentadora y figura principal de El Desafío, compartió con sus seguidores en redes sociales una dolorosa noticia familiar que, según confesó, la afectó mucho más de lo que imaginaba.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora anunció la partida de Copito, su gato y compañero de hogar durante varios años. En una emotiva publicación, relató el impacto que tuvo la pérdida de su mascota y recordó algunos de los momentos que compartieron.

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¿Qué dijo Andrea Serna sobre la pérdida de Copito?

En la tarde del miércoles 21 de octubre, la presentadora se despidió de su mascota con un mensaje en el que expresó: “Jamás imaginé que la partida de un peludito doliera tanto”. Además, contó que el animal había enfrentado diversos problemas de salud durante sus últimas semanas.

Andrea Serna también recordó que Copito llegó a la vida de ella y su familia durante la pandemia, época en la que comenzó a integrarse a las rutinas diarias del hogar.

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“Jamás olvidaré nuestras primeras noches arrullándolo y caminando para que aprendiera a dormir de corrido. O a mí diciendo: ‘El día que llegue hay que poner reglas. No se puede subir a las camas’, para, solo un par de horas después, estar haciéndole espacio entre nuestras sábanas y almohadas…”, relató la presentadora.

Por otro lado, destacó que, desde su llegada, Copito recibió cuidados especiales, compañía, juegos y numerosas muestras de cariño por parte de todos los integrantes de la familia. “De los gatos se dice que son solitarios, ariscos y que, entre menos gente, mejor. Pero Copi siempre estaba donde estábamos todos”, expresó.

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¿Cómo le contó Andrea Serna a su hija sobre la muerte de Copito?

Uno de los momentos más difíciles para la presentadora fue comunicarle la noticia a su hija, especialmente después de presenciar el deterioro progresivo de la salud de su mascota.

Sin embargo, Serna explicó que ella y su familia han encontrado algo de tranquilidad al pensar que el animal ya no sufre molestias físicas.

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“Contárselo a nuestra hija… Dios, qué duro. Fueron tantas semanas viéndolo enfermito, entrando y saliendo de la clínica, que, aun entre tantas lágrimas en casa, encontramos consuelo en pensar que, donde esté, ya no tiene molestias”, manifestó.

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Finalmente, la presentadora agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo recibidos durante este momento difícil. También aclaró que la muerte de Copito ocurrió tiempo atrás, pero que necesitaba procesar la pérdida junto a su familia antes de compartirla públicamente. Pese a eso, su publicación recibió muchos comentarios de respaldo, en especial Mary Méndez y Marbelle.