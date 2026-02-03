Publicidad

Conmovedor mensaje de Andrea Serna a Potro tras salir del Desafío: "Lo juro"

Conmovedor mensaje de Andrea Serna a Potro tras salir del Desafío: "Lo juro"

Un gesto de la presentadora con el exparticipante del Desafío Siglo XXI, ocurrido fuera de cámaras, llamó la atención tras su salida del reality.

Mensaje de Andrea Serna a Potro del Desafío
Andrea Serna le hace una promesa a Potro tras su eliminación
Foto: redes sociales, Caracol Tv
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

El Desafío Siglo XXI vivió uno de sus capítulos más sensibles con la eliminación de Potro, que para muchos televidentes era uno de los competidores más fuertes de la temporada. Junto a Deisy, su compañera de competencia, enfrentó una exigente prueba en la Ciudad de las Cajas, que terminó con su salida del programa tras no lograr superar a las demás duplas en competencia.

Durante la despedida, Potro no ocultó sus sentimientos. Con lágrimas en los ojos, agradeció la experiencia y pidió realizar su tradicional grito con el nombre de su hija Emily, un momento que quedó registrado como uno de los más comentados por la audiencia.

Puedes leer: Desafío Siglo XXI ya perfila a sus finalistas; así va la recta final del reality

¿Qué le prometió Andrea Serna a Potro del Desafío Siglo XXI?

Días después de la eliminación, Andrea Serna respondió preguntas de seguidores a través de sus redes sociales. Allí habló sobre el vínculo que se construye con los participantes del Desafío y reconoció el cariño que nace tras convivir con ellos durante semanas de competencia intensa.

En ese espacio, la presentadora reveló un mensaje que dedicó a Potro fuera de cámaras, lejos de la transmisión oficial. Andrea aseguró que jamás olvidará a Emily, la hija del boxeador, y expresó su deseo de que el futuro de Potro esté lleno de oportunidades. También destacó el papel de Deisy como una compañera clave en esa etapa del juego.

“Potro, juro jamás olvidar a tu amada Emily, espero te vaya increíblemente bien después de esta experiencia. Deisy, una compañera extraordinaria en este tramo, éxitos”. Escribió la presentadora en su mensaje.

El mensaje fue compartido junto a una imagen de los tres, lo que generó múltiples reacciones positivas entre los seguidores del programa, quienes valoraron la cercanía y el respeto mostrado hacia los eliminados.

Puedes ver: " type="text/html" data-cms-ai="0">Yaya Muñoz escogió entre Cuervo y Jhoncito al aire: "Es por algo de suma importancia"

Potro finaliza su participación en el Desafío con una experiencia relevante a nivel personal, según sus palabras después de su salida, además, aseguró que logró reunir más de 62 millones de pesos durante la competencia, recursos que planea destinar a su hogar y a gastos relacionados con su familia.

Andrea Serna le hace promesa a Potro
Mensaje que Andrea Serna le dedicó a Potro
Foto: redes sociales

El competidor destacó el aprendizaje físico y mental que deja el programa, además del reconocimiento del público, que siguió de cerca su proceso desde el primer día.

Situaciones como esta permiten identificar el componente emocional que hace parte del Desafío Siglo XXI, un formato que integra pruebas físicas con dinámicas personales derivadas de la convivencia y la competencia. El mensaje de Andrea Serna dirigido a Potro se suma al acompañamiento que la producción ofrece a los participantes durante su permanencia en el programa.

El gesto de la presetadora generó comentarios entre la audiencia y fanáticos del Desafío Siglo XXI como uno de los programas con mayor conversación en la televisión colombiana.

Mira también: Lina rompe silencio sobre lo que pasó en el Desafío con Pedro.

