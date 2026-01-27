Desafío Siglo XXI ya perfila a sus finalistas; así va la recta final del reality

El Desafío 2025, conocido oficialmente como Desafío Siglo XXI, volvió a la pantalla de Caracol Televisión en enero de 2026 después de una pausa programada en diciembre por las festividades de fin de año. Con ese regreso, la competencia entró de lleno en su fase más exigente, la que define a los verdaderos protagonistas de la temporada y prepara el camino hacia la gran final, que se espera más adelante en 2026.

La producción había detenido su emisión a mediados de diciembre de 2025, un receso que ya es habitual dentro del formato cuando coinciden fechas especiales de fin de año. Ese paréntesis dejó la historia en suspenso, con varios cruces abiertos y con la expectativa puesta en los equipos que lograron resistir la etapa más larga del juego.

Puedes leer: Isa y Zambrano del Desafío Siglo XXI revelan la verdad sobre su relación actual



Al volver en enero, el programa retomó exactamente donde se había quedado, sin reinicios ni cambios de rumbo.

Publicidad

A la fecha, el Desafío Siglo XXI se encuentra en su recta final con solo dos equipos en competencia: Gamma y Neos. En total, permanecen 12 deportistas dentro del juego, una cifra que refleja cuánto se ha reducido el grupo inicial. Al comienzo de la temporada, fueron 32 participantes los que aceptaron el reto, por lo que más de la mitad ya quedó en el camino a lo largo de los meses de competencia.

Aunque los nombres de los concursantes que siguen activos pueden cambiar día a día por las eliminaciones, la dinámica actual se concentra en estos dos equipos que han logrado sostenerse frente a pruebas físicas y estratégicas. Gamma y Neos representan lo último del proceso que arrancó en 2025 y que ahora se define en 2026, un detalle que hace de esta edición una de las más extensas del formato.

Desafío 2025: así quedaron los equipos /Foto: Caracol Televisión

Publicidad

¿De cuánto es el premio del Desafío Siglo XXI?

Uno de los puntos que más llama la atención en esta edición es el valor del premio. El premio total del Desafío: Siglo XXI asciende a 2.400 millones de pesos, una cifra histórica para el formato. Este monto lo convierte en uno de los incentivos más altos que ha tenido el programa en sus distintas versiones, lo que eleva aún más la tensión entre los competidores que siguen en pie.

Por ahora, lo único confirmado es que Gamma y Neos continúan luchando por llegar al último episodio y que la competencia sigue activa en 2026 con capítulos clave.

Con este panorama, el Desafío Siglo XXI se mantiene como uno de los contenidos más comentados de la programación actual, gracias a su regreso tras la pausa de diciembre, al reducido número de competidores y al premio millonario que espera a quienes logren superar la etapa final.

Puedes leer: Katiusca, participante expulsada del Desafío, se fue del país; reveló dolorosos motivos

Publicidad

¿Cuándo termina el Desafío Siglo XXI 2026?

Hasta el momento, Caracol Televisión no ha confirmado una fecha exacta para la gran final del Desafío Siglo XXI. Lo que sí está claro es que la temporada se encuentra en su recta final y que el último episodio se emitirá más adelante en 2026, una vez concluyan las pruebas decisivas entre los equipos Gamma y Neos.